Diese Bar am Domplatz schließt

meine Mutti strahlte neulich übers ganze Gesicht. „Ich muss dir was erzählen“, sprudelte es aus ihr heraus. Alltagssituation: lange Schlange an der Kasse im Supermarkt. Der Korb meiner Mutti vollgefüllt (von uns war grad niemand in der Nähe, um ihr zu helfen).

Hinter sich sieht sie einen Mann mittleren Alters, nur mit zwei, drei Artikeln auf dem Arm. „Gehen Sie ruhig vor“, bietet sie ihm an. „Bis ich hier ausgepackt habe, sind Sie längst durch.“ Er freut sich sichtlich, lässt seine Ware an der Kasse durchziehen.

Doch anstatt danach loszugehen, fängt er an, die Einkäufe meiner Mutti aufs Band zu packen. Gerade bei den etwas schwereren Sachen ist sie dafür recht dankbar, macht ihr das Rheuma mit zunehmendem Alter doch immer wieder zu schaffen.

Der Mann hilft ihr - ganz entspannt und mit einem Lächeln auf den Lippen. Sein Zeitvorteil ist dahin, doch das ist ihm wohl nicht so wichtig.

Für meine Mutti wirkte dieses Erlebnis noch einige Tage nach. Und ich dachte, als sie mir davon berichtete: Es sind längst nicht immer die üppigen Geschenke, die das Herz berühren. Es sind die kleinen Gesten mit großer Wirkung. Und das gilt sicher nicht nur jetzt in der Weihnachtszeit.

In diesem Sinne, viele Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Baustellen: Die wegen einer Havarie notwendige Vollsperrung der Mittagstraße wird im Tagesverlauf aufgehoben. Im Anschluss kann der betroffene Abschnitt in Höhe der Nachtweide wieder vollständig befahren werden. Auch die Gleisbauarbeiten der MVB im Breiten Weg enden am heutigen Freitag. Anschließend ist auch der Kreuzungsbereich Danzstraße wieder frei.

Wintermarkt: Um 16 Uhr startet der Wintermarkt von Luises Garten mit Metamorphosis in der Festung Mark im Hohepfortewall. Es legen bis 22 Uhr Stif Mayer, Nawaf Guzman und Pastelina auf.

Rundgang: Zum Rundgang durch die Magdeburger Lichterwelt wird am frühen Abend eingeladen. Treff ist um 17 Uhr bei Galeria Karstadt am Reiten Weg (Lichtelement Reiter).

Manege frei: Der Magdeburger Weihnachtscircus „Circus Paul Busch“ gastiert auf dem Messeplatz Max Wille (Tel. 01 62/6 99 10 78). Vorstellungen gibt es um 16 und 19.30 Uhr.