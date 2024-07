was würden Sie sagen, was einen guten Freund ausmacht? Sicher gehört für Sie auch dazu: Er ist in der Not da und handelt.

So einen Freund habe ich. Auch wenn ich ihm - Gott sei dank - noch nie persönlich begegnet bin. Aber ich kann ihn fast jeden Tag über Magdeburg sehen. Und ich kenne seine Lieblingsfarbe: Rot trägt er immer - und er ist stets mit Schwung, Kraft und geräuschvoll unterwegs. Ziemlich beeindruckend.

Ach ja, und eifersüchtig bin ich auch nicht, obwohl er in Magdeburg neben mir noch eine ganz lange Freundesliste aufzuweisen haben dürfte. Denn am Ende ist einfach wichtig, dass er jedes Jahr rund 1000. Mal schnell zur Stelle ist: Mein, nein besser, unser Freund und Helfer in der Not: der Rettungshubschrauber Christoph 36 und seine Besatzung.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Rainer Schweingel

Tipps für den Tag

Verkehr: Dran denken: Die Strombrücke ist immer noch für den Autoverkehr gesperrt. Umleitung über Sternbrücke oder Nordbrückenzug.

Entdecken: Den Dom mal neu entdecken? Das geht heute mit Führungen um 14 Uhr und 16 Uhr.

Ausflugstipp: Wie wär's mal mit der Playmobil-Ausstellung im Jahrtausendturm im Elbauenpark? 10 bis 18 Uhr ist geöffnet.