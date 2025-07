Katastrophale Trainingsbedingungen beim FCM bessern sich

Zahnärzte: Versorgungslage spitzt sich zu | Magdeburgerin nimmt an lesbischer Datingshow teil

man sagt ja, das Gras sei woanders immer grüner. Ich kann bestätigen: An der Nordsee ist es wirklich grüner. Über ein verlängertes Wochenende wurde ich Zeugin eines botanischen Wunderlands – sattgrüner Rasen, Bäume wie aus dem Werbekatalog und dazu 27 Grad, Sonne satt. Ich war kurz davor, mich in einen Strandkorb einbürgern zu lassen.

Natürlich habe ich mich dabei ertappt, mir auszumalen, wie es wäre, dort zu leben – zwischen Dünen und Deich, mit Möwen statt Montagmorgenverkehr. Ein Leben mit Sand unter den Füßen und Meeresrauschen im Ohr – klingt traumhaft, oder? Aber dann holt mich die Realität ein: Auch an der Küste müsste ich irgendwann wieder E-Mails beantworten, Socken sortieren und mich im schlimmsten Fall mit dem Nachbarn über die Hecke streiten. Urlaub ist eben eine charmante Illusion – der Alltag findet überall seinen Weg, selbst im schönsten Strandkorb.

Ganz ehrlich: Auch Magdeburg muss sich nicht verstecken. Die Elbe funkelt manchmal fast wie das Meer – mit ein bisschen Fantasie und dem richtigen Sonnenstand. Unsere Parks sind bestens geeignet für Picknickdecken und Tagträume, und das Ufer lädt genauso zum Abschalten ein wie jede Strandpromenade. Klar, der Rasen ist hier vielleicht nicht ganz so grün wie dort oben. Aber zum Glück gibt’s ja Urlaub – und der nächste Trip ans Meer kommt bestimmt.

Liebe Grüße,

Romy Bergmann

Das steht am Dienstag an:

Ausstellung: In der Galerie Himmelreich in Magdeburg, Breiter Weg 213b, wird eine Ausstellung mit Arbeiten von Gabriele Schulz und Detlev Schwarz gezeigt. Unter dem Titel "Arkadien in Mecklenburg" werden Malerei und Grafik beider Künstler gemeinsam gezeigt. Bis 8. August ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Kino: Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim. Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 22. Juli vorgesehen. Beginn ist um 20.10 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Für Kinder: Von 10 bis 12 Uhr lädt die Stadtteilbibliothek Flora-Park, Olvenstedter Graseweg 37, zum Sommerbasteln ein. Das Sommerferien-Angebot der Stadtteilbibliothek im Flora-Park richtet sich an Kinder, die gern zeichnen, malen und mit Hilfe von bunten Stiften, schönen Papieren, Schere und Leim ihre eigenen Fantasiewelten basteln möchten. Hierzu gibt es Vorschläge aus Mal- und Bastelbüchern der Bibliothek sowie natürlich auch von den Mitarbeiterinnen.