So steht es um die Ring-Brücken / RAW-Investor ändert Pläne

wir leben nicht nur gesellschaftlich, sondern zunehmend auch meteorologisch in stürmischen Zeiten. Denn für heute haben sich die ersten stärkeren Winde der Herbstsaison für Magdeburg angekündigt.

Ein Blick auf Balkon, Dachluken, Terrassen und Fensterbänke ist daher angebracht, ob denn dort von A wie Aschenbecher bis Z wie Zaun alles wetter- und vor allem windfest gesichert ist.

Schließlich sollen vom Wind im Herbst die Blätter und nicht die Wäscheständer und Gartenstühle tanzen, die auch noch zu gefährlichen Geschossen werden könnten.

Also, bitte schnell mal den Blick nach draußen werfen, bevor die stürmischen Zeiten beginnen - zur eigenen Sicherheit und der der Nachbarn.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Tagestipps

Verkehr: Das Fahrzeug-Rückhaltesystem an der Ringbrücke über die Halberstädter Straße ist inzwischen erneuert. Nun müssen allerdings noch Schäden an Gosse und Schachtdeckeln auf den gegenüberliegenden Fahrbahnen behoben werden. Aus diesem Grund kommt es noch weiter zu Einschränkungen bei der Überfahrt. Auch die Ringauffahrten von der Straße Am Fuchsberg sowie der Liebknechtstraße sind derzeit gesperrt, sollen aber wieder ab 18. Oktober nutzbar sein.

Freizeit: Im Kinder- und Jugendclub Mühle findet heute die Kürbiswerkstatt mit Herbstbasteln statt. Kinder und Jugendliche können von 14 bis 20 Uhr in den Treff an der Düppler Mühlenstraße 25 kommen und sich gemeinsam mit dem Team des Jugendclubs kreativ ausleben.

Kultur: Im Rahmen der Landesliteraturtage 2024 stellt Nora Knappe diesen Donnerstag ihren Roman „Kleinstadt – Augen zu und durch!“ in Magdeburg vor. Die Lesung mit anschließendem Gespräch findet im Literaturhaus statt. In ihrem Roman beleuchtet Knappe die Frustration der Protagonistin Ina Boerns, die nach zwölf Jahren im Journalismus von der Monotonie ihres Alltags und der künstlichen Autorität um sie herum zunehmend entmutigt ist. Zwischen Melancholie und zynischem Humor erzählt die Autorin vom inneren Aufbruchswunsch der Hauptfigur. Termin: Heute um 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7.