Sie meinen, dass es draußen dunkel ist? Dass man mitten in der Nacht aufstehen muss und das wenige Tageslicht viel zu früh erloschen ist? Das ist der Winter, der meteorologisch am Sonntag begonnen hat.

Freilich: Kalendarisch brauchen wir noch mehr als zwei Wochen. Und das bedeutet, dass es noch einmal dunkler wird. Man mag es kaum glauben: Die mögliche Sonnenscheindauer sinkt bis zum 21. Dezember in Magdeburg noch einmal um eine Viertelstunde auf dann gerade einmal noch 7 Stunden und 43 Minuten. Zwar ist das angesichts trüben Dezemberwetters nur ein theoretischer Wert, aber schon das Wissen darum zählt ja.

Was kann man daraus mitnehmen? Zum einen: Immer das Gute sehen. Will heißen: Heute geht die Sonne schon um 8.04 Uhr auf und erst um 16.03 Uhr unter. Zum anderen: Sich in der dunklen Jahreszeit damit trösten, dass dies die Zeit der Lichter und Kerzen ist. An diesen künstlichen Lichtquellen kann man sich schließlich ab dem Frühjahr kaum noch in dem Maße erfreuen, wie das dieser Tage der Fall ist.

Was heute in Magdeburg los ist

Familientheater: Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Unter anderem finden zwei Vorstellungen findet am 4.12. um 9 und um 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt.

Konzert: "One Violin Orchestra" mit Nora Kudrjawizki beginnt heute um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Schauspiel: "Gretchen 89 ff" am 4., 5., 11. und 12. Dezember ab 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Für die Vorstellung am 13. Dezember sind im Vorverkauf keine Karten mehr erhältlich.

Country-Pop: Heute um 19.30 Uhr, gestaltet Stefanie Hertel gemeinsam mit Johanna Mross und Lanny Lanner ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert in die Pauluskirche in Magdeburg. Diese befindet sich in der Goethestraße 28.