es gibt Tage, da fühlt sich schon eine Kleinigkeit wie die ganz große Panne an. So ging es mir neulich in der Innenstadt. Ich hatte mein Auto auf einem Parkplatz abgestellt und brav per App mein Ticket gelöst – alles ordnungsgemäß, wie es sich gehört.

Nach zwei Stunden war die Zeit fast abgelaufen, also wollte ich entspannt per App verlängern. Doch mitten im Gebäude, in dem ich mich aufhielt, stellte ich fest, dass mein Handy keinen Empfang hatte. Kein Netz, keine Verlängerung. Was macht man in so einer Situation? Klar, man rennt aus dem Gebäude, wedelt mit dem Handy durch die Luft, auf der Suche nach Signal. Schließlich gelang es mir, die Parkzeit zu verlängern – gerade noch rechtzeitig, wie ich dachte.

Doch als ich später zu meinem Auto kam, die böse Überraschung: ein Strafzettel. Für sechs Minuten „unbefugtes Parken“. Die Zeitspanne, in der ich ohne Netz dastand und verzweifelt versuchte, zu verlängern. So durfte ich für stolze 20 Euro Knöllchen plus die regulären Parkgebühren zahlen.

Es gibt wahrlich günstigere Hobbys. Fazit: Selbst wenn man alles richtig macht, ist das Knöllchen manchmal einfach schneller als das eigene Netz.

Verärgert, aber um eine Erfahrung schlauer grüßt Sie

Romy Bergmann

Das bringt das Wochenende:

Feiern und Party: In der Buttergasse wird am Freitag für ein Publikum ab 12 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ab 16 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die „School's Out Party“ gefeiert. Um 23 Uhr beginnt diesen Sonnabend der „One Love Saturday“ mit Felistic. Im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, beginnt die „Havana Club Night“ diesen Freitag um 23 Uhr. „M&M in the Mix“ mit DJ M&M steht für den Sonnabend um 23 Uhr auf dem Programm.

Einkaufen: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen am Freitag jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Kirchenkonzert: Am Sonntag lädt die Kreuzgemeinde in der Flachsbreite 17 ab 9.30 Uhr zu Musik für Posaunen und Carillon ein. Zu Gast sind Musiker Olaf Sandkuhl aus Rostock mit seinem mobilen Carillon – einem vieltönigen Glockenspiel – und der Posaunenchor Stadtfeld unter Leitung von Igor Bujanov.