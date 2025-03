nach dem Frühstück den Geschirrspüler starten, am Vormittag wird die Waschmaschine geladen und wenn wir arbeiten sind, dreht der Saugroboter seine Runden. Coole Technik, oder?

Am Sonntag beim Kaffee haben wir mit den Eltern in Erinnerungen gekramt ... Weißt du noch, die Oma musste alles noch mühselig per Hand waschen? Die erste Waschmaschine (ohne Schleuder!) war schon der reinste Luxus ...

Und als der erste Kühlschrank Einzug hielt und sogar eine elektrische Kaffeemaschine, konnte meine Oma es kaum glauben und beäugte dieses „neumodische Zeug“ noch mit einer gewissen Skepsis.

Wahnsinn, was ein, zwei Generationen für einen Quantensprung der Technik erlebt haben. Und heute? Bin ich gefühlt bald die letzte, die nicht über die schlaue, selbst kochende Küchenmaschine mit App-Funktion verfügt, sondern noch selbst in den Töpfen rührt ...

Dieses smarte Teil kann doch nicht etwa besser kochen als ich? Das geht mir nun wirklich an die Ehre und ich kann meine liebe Oma fast schon ein bisschen verstehen. Sie auch?

In diesem Sinne einen guten Start in den neuen Tag, wünscht Ihnen

Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Literaturwochen: In Magdeburg laufen derzeit die Literaturwochen Sachsen-Anhalt. Auch der heutige Dienstag bietet Programm. Zum Beispiel: Katharina Mälzer: „Mit dem E-Auto nach Albanien“, um 19 Uhr im mach|werk, Breiter Weg 114A. Katharina Mälzer entführt ihre Zuhörer auf eine Reise nach Albanien, bei der sie mit dem E-Auto unterwegs ist. In ihren Kurzgeschichten geht es um Begegnungen, Entdeckungen und die Erlebnisse auf Reisen. Lesebühne mit „Die höflichen Grenzgänger“: um 19.30 Uhr im „…nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. „Die höflichen Grenzgänger“ bieten eine Mischung aus Literatur, Musik und Kabarett. Andreas Montag: „Der Geruch des Ostens“, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Der Autor führt das Publikum zurück in die 60er und 70er Jahre in der DDR. In seinem Roman erinnert sich der Erzähler an seine Kindheit und Jugend in einer Kleinstadt und an die allgegenwärtige Präsenz der sozialistischen Ideologie.

Freizeit: Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria: „Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft. Los geht es um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Weiterbildung: Die Mediengruppe Magdeburg präsentiert im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a eine achtteilige Seminarreihe zur Persönlichkeitsentwicklung. Der nächste Vortrag steht für heute um 19.30 Uhr auf dem Programm des Hundertwasserhauses. Thema sind „Kommunikationsfallen“. Referentin ist die Kommunikationsexpertin Isabel García, die mit ihrem Vortrag „Ich rede – Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht“ Einblicke in die Kunst des überzeugenden Redens gibt.