sie läuft zwar schon eine Weile – aber wie das so ist mit guten Vorsätzen und vollen Kalendern: Erst Anfang der Woche habe ich es endlich in die Körperwelten-Ausstellung in der Hyparschale geschafft. Zwischen Muskeln, Sehnen und sehr stillen, sehr ehrlichen Einblicken in das Innenleben des Menschen stand ich da – leicht überfordert, ein bisschen fasziniert und plötzlich mit einer Frage im Kopf: „Wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um?“

Ich meine, ich creme ihn ein, wenn ich dran denke. Ich füttere ihn – manchmal mit Brokkoli, manchmal mit Schokolade. Aber behandle ich ihn wirklich gut? Oder eher wie ein zuverlässiges Fahrrad, das man erst schätzt, wenn die Kette quietscht?

Die Ausstellung hat mich sanft wachgerüttelt. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem leisen Flüstern: „Du hast nur diesen einen Körper. Sei lieb zu ihm.“ Und ich dachte: Ja, stimmt. Ich will nicht nur alt werden – ich will gut alt werden. Mit Lachfalten, nicht Rückenschmerzen. Mit Geschichten, nicht Reue.

Seitdem versuche ich, öfter mal Danke zu sagen. Für jeden Schritt, jedes Lachen, jedes Herzklopfen. Und vielleicht auch für den Brokkoli. Vielleicht.

Liebe Grüße

Romy Bergmann

Das steht am Donnerstag an:

Sprechstunde: Der Seniorenbeirat lädt ins Alte Rathaus (R. 045), Alter Markt 6, zu einer Sprechstunde ein. Die findet zwischen 10 und 12 Uhr statt. Telefon: 0391/5402383.

Ausstellung: Bienvenue La France!, Fotos der schönsten Frankreichmomente zur Franko.Folie! öffnet ihre Türen im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, Mi, von 16-20 Uhr.

Podium und Lesung: „Das Camambert-Diagramm - Ein etwas anderes Frankreich-Porträt“ ist eine Autorinnenlesung um 19 Uhr mit Nadia Pantel im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1. Außerdem werden Bücher französischer Autorinnen mit Frankreich-Bezug um 17 Uhr unter dem Titel „Le Gout Des Livres“ in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, vorgestellt.