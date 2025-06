notgedrungen bin ich derzeit einmal öfter mit dem Rollstuhl unterwegs. Nicht selbst darin sitzend, aber am Steuer sozusagen. Und es tun sich Probleme auf, die einem als gehenden Menschen nie auffallen würden.

Wenige Zentimeter hohe Bordsteinkanten werden zur kaum zu überwindenden Hürde. Nach der dritten Einfahrt mit Kopfsteinpflaster sagt das Kind schon wehleidig, dass man doch bitte dort nicht mehr drüberfahren möge, weil es einfach zu sehr rumpelt. Und selbst bei der Physiotherapie ist es nicht möglich, ebenerdig in die Praxis zu gelangen.

Das Thema Barrierefreiheit wird von vielen, die nicht darauf angewiesen sind, gern als unnötig abgetan. Dabei ist sie für viele Menschen eine lebenswichtige Angelegenheit.

Und auch für die anderen wird ihr Fehlen irgendwann zum Problem werden, wenn sie ohne Gehhilfe nicht mehr vorankommen und an einer hochstehenden Gehwegplatte hängenbleiben. Da hilft ein Perspektivwechsel und jede Investition, die den Weg für alle Menschen freimacht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Führung: Ein interessanter Architektur- und Kunstspaziergang über den Magdeburger Westfriedhof wird heute Nachmittag angeboten. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Seiteneingang in der Seehäuser Straße. Karten kosten 15 Euro und eine Anmeldung unter Telefon 0391/73347784 ist notwendig.

Workshop: ChatGPT und KI sind derzeit in aller Munde. Was es damit auf sich hat und welche Chancen sowie Risiken die neuen Möglichkeiten bieten, erfahren Interessierte heute Nachmittag in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Das Angebot „Chat GPT und künstliche Intelligenz. Verstehen - nutzen - entzaubern“ beginnt um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kunst: Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen sind heute um 15 Uhr Kinder zwischen 6 und 11 Jahren richtig, wenn sie Interesse an Kunst und Kreativität haben. Sie gehen auf Entdeckungsreise durch die Einrichtung und werden im Kinderatelier selbst aktiv. Die Teilnahme ist kostenfrei.