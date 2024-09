als ich am gestrigen Morgen durch die Haustür trat, stand dort eine leere Packung „Durstlöscher“. Der nächste Mülleimer wäre vielleicht 20 Meter entfernt gewesen. Das war offenbar zu weit.

Weiter die Straße runter, laufe ich an mehreren Hundehaufen vorbei, die die Besitzer der Vierbeiner haben liegen lassen. Diese „Tretminen“ sind nicht nur eklig anzusehen, sondern bedrohen mit ihren Krankheitserregern auch andere Tiere.

Genauso schlimm sind die Zigarettenkippen, die achtlos auf der Straße und auf Grünflächen entsorgt werden. Ich bin kaum 100 Meter gegangen, da habe ich schon die 100. Kippe gezählt. Und das waren nur die, die mir direkt ins Auge gesprungen sind. Jeder einzelne Stummel hat das Potenzial, 1.000 Liter Wasser zu verseuchen.

Apropos Wasser. Mein Ziel an diesem Morgen war die Elbe, um etwas Luft zu schnappen für den Tag. Direkt am Ufer des Flusses lag ein einzelner Badeschlappen aus Kunststoff. Daneben fanden sich Plastiklöffel – offenbar von Eisbechern. Wenn diese in die Elbe gelangen, dann zersetzen sie sich langsam und werden zu Mikroplastik. Das ist Gift für das Ökosystem.

Am heutigen „World Cleanup Day“ starten in Magdeburg viele Freiwillige zu Müllsammelaktionen. Das ist gut und wichtig. Noch besser wäre aber, wenn jeder Einzelne stets darauf achtet, dass sein Müll ordnungsgemäß entsorgt wird.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Freitag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Herbstmesse und Mückenwiesn: Heute um 15 Uhr eröffnet auf dem Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch die 1.014 Magdeburger Herbstmesse. Die Schausteller haben wieder allerlei Attraktionen für die Besucher aufgebaut - so unter anderem das 48 Meter hohe „Eclipse“-Karussell. Gleich neben der Herbstmesse steigt ab heute auch die Mückenwiesn in Magdeburg. Meine Kollegin Karolin Aertel hat zusammengestellt, was die Oktoberfestbesucher erwartet und wie sie heil wieder nach Hause kommen.

Orgelnacht im Dom: Zur Orgelnacht am heutigen Freitag um 19.30 Uhr erstrahlen das Hauptschiff und der Remter des Doms in einer außergewöhnlichen Stimmung mit wechselnden Lichtakzenten, Kerzenschein und Orgelmusik. Dazu werden an den drei Domorgeln die Organisten Christian Otto, Christopher Lichtenstein und Clemens Lucke aufspielen. Der Eintritt kostet regulär 12 Euro und ermäßigt 10 Euro.

Mädness spielt in der Stadt: Der Rap-Musiker Mädness wird heute zu einem Konzert in der Insel der Jugend erwartet. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Künstler wird Stücke aus seiner aktuellen Platte „Maggo lebt“ spielen. Karten gibt es für 23 Euro.