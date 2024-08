es ist definitiv kein Duell auf Augenhöhe, das derzeit in meinem Garten ausgetragen wird. Eine Kollegin berichtete an dieser Stelle vor einigen Tagen über ihren aussichtslosen Kampf gegen die Nacktschnecken. Doch deren Hinterlassenschaften sind ja nur ein paar Schleimspuren.

Aber mein Gegner verteilt regelmäßig große Haufen auf der Wiese. Über Nacht tauchen sie auf, stinken zwar nicht, aber stören Anblick, Laufweg und Rasenmäherfahrt. Sie ahnen es: Ein Maulwurf ist bei uns quasi als Untermieter eingezogen. Was ja prinzipiell nicht schlimm wäre, wenn diese Hügel nicht wären.

Und es bleibt ja nicht bei einem, den man zur Not geflissentlich ignorieren könnte. Nein, immer neue Erdhaufen werden aufgeschüttet. Nun habe ich zwar keinen millimetergenau getrimmten Golfrasen. Ärgerlich ist so eine durchgegrabene Wiese schon.

Ich versuche nun, den Untermieter mit Fiepton zum Auszug zu bewegen. Auf anderen Wiesen kann er schließlich genauso schön buddeln.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen möglichst ärgerfreien Donnerstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Politik: Der neugewählte Stadtrat kommt heute um 14 Uhr zu seiner ersten regulären Sitzung zusammen. Dort muss zunächst die Wahl des Ratsvorsitzenden wiederholt werden, weil es beim ersten Mal Fehler im Procedere gab. Außerdem stehen über 50 Anträge auf der Tagesordnung. Um 17 Uhr können in einer Einwohnerfragestunde Probleme angesprochen werden.

Intel: Die Stadt Magdeburg hat in den vergangenen zweieinhalb Monaten eine temporäre Zufahrt von der Bundesstraße 81 zum künftigen Intel-Gelände bauen lassen – eine entscheidende Voraussetzung für den Bau der Chipfabrik. Oberbürgermeisterin Simone Borris und die Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger geben die Baustellenzufahrt symbolisch frei.

Veranstaltungen: Viel Abwechslung bietet heute das Veranstaltungsprogramm in der Stadt. Auf der Streuobstwiese an der Lutherstraße 20 beginnt um 16 Uhr ein Kindermitmachkonzert mit der [hanse]Pfeyfferey. Die Vernissage für die neue Ausstellung in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, fängt um 19 Uhr an. Zu sehen sind Arbeiten von Manfred Gabriel und Wilfried Heider. Musiker Christian Haase macht auf seiner Sternezählentour um 20 Uhr Halt im Moritzhof, Moritzplatz 1. Und Nadja Gröschner erinnert ab 15 Uhr in der Feuerwache, Halberstädter Straße 140, unter dem Motto „Sommer, Sonne, Badespaß“ an Ferien in der DDR. Da dürfte für jeden etwas dabei sein.