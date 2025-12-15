Feminismus-Influencerin Zachi macht Männer wütend / Wie die Öffnungszeiten von Spätis eingeschränkt werden können

es gibt Dinge, die macht man erstaunlich spät im Leben – oder gar nicht. Eine Stadtrundfahrt durch die eigene Stadt zum Beispiel. Seit über 20 Jahren lebe ich in Magdeburg – und saß noch nie in einem dieser roten Doppeldeckerbusse. Man wohnt ja hier. Man kennt das alles. Glaubt man.

Ein Geburtstag führte nun dazu, dass ich doch einstieg – in bester Gesellschaft meiner Freundinnen. Alle hier geboren, keine jemals eine Stadtrundfahrt mitgemacht. Zunächst schien alles perfekt für diese späte Bildungsmaßnahme: blauer Himmel, Sonnenschein, dieses fast schon übertrieben gute Wetter, bei dem man denkt: Heute zeigt sich Magdeburg von seiner besten Seite. Doch die Stadt hatte offenbar andere Pläne.

Pünktlich zur Abfahrt senkte sich dichter Nebel über die Stadt. Kein poetischer Dunst, kein fotogener Schleier – sondern eine graue Wand. Eine, die alles verschluckte, was man bei einer Stadtrundfahrt üblicherweise sehen möchte. Übrig blieb: die Stimme aus dem Lautsprecher.

„Zu Ihrer Linken sehen Sie …“ Wir sahen nichts. „Rechts eines der ältesten Bauwerke der Stadt.“ Wir starrten in den Nebel. Immerhin mit dem Wissen: Ja, das ist da. Irgendwo.

So wurde aus der Stadtrundfahrt ein Hörspiel – Magdeburg als akustisches Erlebnis. Wir hatten unseren Spaß. Und wir haben tatsächlich etwas gelernt – nur eben anders als gedacht. Außerdem wissen wir ohnehin: Das Beste an Magdeburg zeigt sich nicht immer sofort.

Benefizkonzert für Unicef: Mit festlichen Klängen wird es heute in der Magdeburger Johanniskirche adventlich. Ab 19 Uhr laden das Große Bläserensemble und das Zupforchester des Konservatoriums zu einem Benefizkonzert zugunsten von Unicef ein. Geleitet werden die Ensembles von Gerhard Vinatzer und Torsten Kahler. Das Konzert dauert bis etwa 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit von Unicef wird gebeten.

Jazz trifft Hendrix: Die Reihe „Jazz in der Kammer“ widmet sich der Musik von Jimi Hendrix. Unter dem Titel „Have you ever been Experienced?“ verbindet das Projekt ab 20 Uhr im Forum Gestaltung Jazz, Improvisation und Spoken Word der Beat-Generation. Gitarrist Andreas Willers steht mit Sängerin Amy Green, Keyboarderin Rieko Okuda, Bassist Jan Roder und Schlagzeuger Christian Marien auf der Bühne. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Einlass ist eine Stunde vor Beginn.

