Weihnachtsdüfte mögen wohl die meisten von uns. Sie können aber auch zu einer Herausforderung werden. Zum Beispiel, wenn man nichts essen will und sich das Naschen für den abendlichen Marktbesuch aufheben will, aber dennoch über den Alten Markt durch die Budenwelt zu einem Termin muss. Die rund 100 Meter werden dann schnell zu einem kulinarischen Spießrutenlauf.

Zuerst steigt einem der süßlich-ölige wie typische Geruch Magdeburger Schmalzkuchen in die Nase, um wenige Meter weiter von Grünkohl-mit-Bregenwurst-geschwängerter Luft abgefangen zu werden. Kurz danach dringt Glühwein-Aroma in Herz und Hirn, bevor man von Bratwurst-Dünsten und Leberbrötchen-Hauch umschmeichelt wird. Von der Passage am Poffertjes-Stand und der Schweizer-Käse-Klappe will ich gar nicht reden. Am Ende zählte für mich das Ergebnis: Ich hatte mich gerade so noch im Griff. Tschakka. Aber die Tortur war mir eine Lehre. Nach dem Termin ging’s außen rum um den Markt. Noch mal hätte ich mein selbstgestecktes Ziel wohl kaum erreicht.

Ihr Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Konzert: Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria sind in diesem Jahr auf ihrer „Finale Grande Tour“. Es ist der Abschied nach 22 Jahren der gemeinsamen musikalischen Arbeit. Ein Konzert ist für heute, 20 Uhr, im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 geplant.

Szenische Lesung: „Leb, dass du stündlich sterben kannst“ ist eine szenische Lesung, die an Erich Mühsam erinnert. Er war ein frühes Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Am 10. Juli 1934, vor 90 Jahren, wurde Mühsam im KZ Oranienburg ermordet. Die Veranstaltung findet heute um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 in Magdeburg statt.

Bühnenessay: „Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ ist ein Bühnenessay von „les dramaturx“. Die Inszenierung richtet sich an ein Publikum ab 14 Jahren. Vorstellungen sind im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 heute um 19.30 Uhr und am 19. Januar. um 18 Uhr geplant.

Comedy: Humor ist heute im Magdeburger Oli angesagt. In der Olvenstedter Straße 25a steht nämlich die nächste Folge von „Magdeburg lacht“ auf dem Programm. In einer Ankündigung heißt es: „Im Fokus stehen vor allem jüngere Comedians, die ihr u.a. aus dem Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien kennt. Hier erwarten euch vier verschiedene Comedians die nur eines wollen, euch zum Lachen bringen.“

Klassik: Ein Konzert der Tasteninstrumentalisten der kommunalen Musikschule findet heute in Magdeburg statt. Der Abend wird von Irina Rott geleitet. Beginn ist um 18 Uhr im Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ im Breiten Weg 110. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.