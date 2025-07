als ich vor über vier Jahren nach Magdeburg zog, wussten viele Menschen aus Hessen kaum wo die Stadt überhaupt liegt oder wussten gar wie groß sie ist oder was man dort sehen kann. Mein persönlicher Eindruck ist aber, dass sich das in den vergangenen Jahren verändert hat.

Allein durch Intel, auch wenn die Ansiedlung nun geplatzt ist, wurde die Landeshauptstadt bekannter. Dazu kommen Menschen aus Magdeburg, die zum Beispiel am TV-Shows teilnehmen, die Vox-Sendung „Grill den Henssler“, die hier gedreht wird oder zum Beispiel die ZDF-Serie „Pumpen“, die ebenfalls in Magdeburg spielte.

Zur Wahrheit gehört leider auch, dass Magdeburg mit dem schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Verbindung gebracht wird. Auf diese Art von Bekanntheit hätten wohl alle gerne verzichtet. Das gehört neben all den schönen und interessanten Assoziationen nun auch zur Geschichte der Stadt.

Jüngst wurde ich aber in meiner Heimat Hanau, die ebenfalls durch eine schreckliche Tat geprägt ist, von einem Bekannten meiner Mutter darauf angesprochen, ob ich nicht mittlerweile in der Stadt wohne, die für ihre sportlichen Erfolge bekannt ist. Ich nickte stolz. FCM, SCM und nicht zuletzt Lukas Märtens kennen inzwischen einfach viele Menschen - auch außerhalb von Magdeburg.

Das hat Magdeburg diese Woche zu bieten:

Open-Air-Kino: Im Yachthafen werden Filme gezeigt. Das nächste Event steht am Donnerstag, 31. Juli, an. Gezeigt wird die französische Produktion „Ziemlich beste Freunde“ (2011). Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem reichen Mann im Rollstuhl und seinem lebensfrohen Pfleger. In Frankreich wurde er 2011 mit über 19,2 Millionen Kinobesuchern zur erfolgreichsten Komödie und zum dritterfolgreichsten Film. Start ist um 19.30 Uhr in der Hafenbar am Yachthafen Magdeburg, der Eintritt ist frei.

Sportliche Aktivität: Der Offene Treff Nordwest in der Hugo-Junkers-Allee 54 befindet sich in dieser Woche noch in der Sommerpause. Ab Montag, 28. Juli, startet das Team aber wieder. Regelmäßig stehen dann wieder Veranstaltungen auf dem Programm. Zu den Angeboten zählt unter anderem das Nordic Walking, das für jedes Alter geeignet ist. Unter dem lockeren Motto „Lasst uns gemeinsam am Stock gehen“ findet es dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Wer möchte, bekommt eine Einweisung, heißt es auf der Homepage des Veranstalters. Start ist immer am Offenen Treff. Stöcke müssen übrigens selbst mitbringen.

