so, nun ist er also da. Der Tag nach dem großen Fest. Die Aufregung bei den Kindern ist verflogen. Der Druck bei den Großen, dass auch ja alles läuft rund ums Weihnachtsfest, ist auch abgefallen. Damit ist eigentlich die Zeit gekommen, den Jahreswechsel zu genießen.

Das soll auch so sein, schließlich liegen anstrengende Monate hinter uns. Vergessen wollen wir aber die nicht, denen jene Entspannung zumindest aktuell noch versagt bleibt: Kassierer, Straßenbahnfahrer, Polizisten, Einsatzkräfte, Pfleger, Tankstellen-Mitarbeiter und noch ganz viele Menschen mehr.

Sie sorgen eben nicht nur zu normalen Tagen dafür, dass Menschen versorgt werden oder nicht allein bleiben, sondern sie sind eben auch an Tagen wie diesen im Einsatz. Ein Dankeschön an dieser Stelle in die Supermärkte, Krankenhäuser, Polizeireviere und die vielen anderen Einrichtungen, in denen über den Jahreswechsel gearbeitet werden muss.

Schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

Umtauschen: Geschenkte Hose zu klein, Pullover zu groß? Wer umtauschen will, hat heute dazu in der Innenstadt Gelegenheit. Die Geschäfte sind ganz normal geöffnet.

Umsehen: Ein Ausflugsziel gesucht? Dann sehen Die sich doch mal im Magdeburger Zoo um. Der hat jeden Tag geöffnet – derzeit von 9 bis 16 Uhr. Eine Ausnahme bildet nur der Silvestertag, an dem um 14 Uhr geschlossen wird. Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht.

Umziehen: Lust auf ein Bad zwischen den Jahren? Dann ab in die Elbeschwimmhalle und umziehen. Sie hat heute von 11 bis 17 Uhr, am 28.12. von 9 bis 17 Uhr, am 29. und 30.12. von 10 bis 20 Uhr, am 1.1. von 14 bis 18 Uhr sowie in den folgenden Tagen zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet.