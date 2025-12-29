Wann alle Ringbrücken wieder befahrbar sind / Das wird aus dem MVB-Rabatt-Ticket

nun ist sie eingeläutet, die letzte Woche des Jahres 2025. Falls es noch etwas gibt, was Sie unbedingt in diesem Jahr erledigen wollten, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür: Sich bei alten Freunden doch noch mal melden? Rechnungen bezahlen? Das Auto noch mal aufräumen?

Nichts von dem? Egal – mit dem Blick nach vorn kann man bereits im alten Jahr etwas erledigen, was man im neuen Jahr erst beginnen wollte: Zum Beispiel mehr Sport. Es müssen ja nicht gleich kilometerlange Läufe oder schwere Hanteln sein.

Warum starten Sie nicht einfach mit einem Spaziergang? Die klare Winterluft kann man sich in Magdeburg jedenfalls hervorragend um die Nase wehen lassen. Im Elbauenpark, Herrenkrug, Stadtpark, im Zoo, in der Kreuzhorst oder entlang der Schrote an der Goethestraße oder am Ortsausgang in Diesdorf zum Beispiel. An idyllischen Orten mangelt's wahrlich nicht – an Ihrer Motivation doch schon gar nicht- stimmt's?

Mit herzlichen Grüßen

Rainer Schweingel

Tipps für den Tag

Ansehen: Der Zoo hat jeden Tag geöffnet – derzeit von 9 bis 16 Uhr. Ausnahme bildet der Silvestertag, an dem um 14 Uhr geschlossen wird. Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht.

Anbaden: Das Nemo in der Herrenkrugstraße 150 hat geöffnet. Es gelten für die Badewelt tägliche Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Ausnahmen sind der Silvestertag, an dem bereits um 18 Uhr Schluss ist, und der Neujahrstag, an dem erst ab 14 Uhr geöffnet ist.

Angeben: Wer ist Ihr Magdeburger des Jahres 2025? Geben Sie ihren Favoriten an. Das geht ganz einfach im Online-Wahlbüro der Volksstimme, in dem Sie auch eine Übersicht über alle Kandidaten finden.