Magdeburg. - Weihnachten bringt für jeden etwas anderes mit sich. Für die einen ist es ein Koffer voller Erinnerungen: der Duft von Plätzchen, leise Musik, Stimmen, die man sonst selten hört. Für andere ist er schwerer gepackt – mit Momenten, die fehlen, Menschen, die nicht mehr da sind, oder Erwartungen, die drücken. Und dann gibt es jene, die die Feiertage nutzen, um kurz auf „Pause“ zu drücken. Kein Kalender, kein Wecker, kein Muss.

Während viele von uns genau das können, arbeiten andere auch an diesen Tagen: in Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei Feuerwehr, Polizei, im Nahverkehr und an vielen weiteren Orten. Für alle, die an den Feiertagen ihren Dienst tun: Vielen Dank für Ihren Einsatz. Weihnachten wäre ohne Sie ein deutlich dunkleres Fest.

Ich selbst habe an Heiligabend eine feste Tradition: die Fahrt in die Heimat. Kaum sitze ich im Auto, läuft „Driving Home for Christmas“ in Dauerschleife. Vorhersehbar, ja – aber für mich perfekt.

Vielleicht ist es genau das: Jeder feiert auf seine Weise. Laut oder leise, fröhlich oder nachdenklich. Am Ende zählt nicht die Perfektion, sondern dass wir diese Tage so nehmen, wie sie gerade zu uns passen.

Einen warmen Heiligabend – egal, wie Sie ihn verbringen.

Weihnachtliche Grüße,

Romy Bergmann

Das steht über die Feiertage in Magdeburg an:

Clubs: Im Flowerpower heißt es an Heiligabend ab 22 Uhr mit VDJ Phil & Bent "Rockin Jesus Birthday Party". Am 25.12. wird ab 19 Uhr beim "Weihnachtsrock" die Wundertüte mit VDJ Phil & Team geöffnet. In der Buttergasse startet "Back in Time" mit Talla 2XLC als Mainact sowie Sunshine am 25.12. um 21 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Die "Black Night" bricht am 26.12. um 23 Uhr mit DJ Kool Vibez und seinem Mix aus Black, Afro Beats, Latin, RnB, Hip-Hop und Deutsch Rap an. Unter dem Titel "Happy Days Are Back Again" legt DJ C.H.R.I.S. am 25.12. ab 21 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 Trance-, Techno- und Acid-Classics der 90er und 2000er Jahre auf. Die "Depeche-Mode-Party" auf dem einen Floor und die "80er Party" folgen am 26.12. ab 22 Uhr. Die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 feiert am 25.12. ab 22 Uhr das 23-jährige Bestehen.

Freizeit: Der Magdeburger Elbauenpark empfängt die Besucher am 24.12.2025 nur verkürzt. Von 10 bis 13 Uhr ist an diesem Tag bei freiem Eintritt der Besuch möglich.

Zirkus: Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint. Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.