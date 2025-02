können Sie sich noch an den „Feierabend“ erinnern? Nicht an Ihren von gestern Abend, sondern an den legendären Loriot-Sketch. Während er „einfach nur hier sitzen“ will, plappert sie pausenlos auf ihn ein. Ein herrlich komisches Stück, das wunderbar mit einem weit verbreiteten und fest zementierten Klischee spielt: Frauen reden mehr als Männer.

Eine neue Studie bestätigt nun auch, wie sehr sich das Kommunikationsverhalten von Mann und Frau unterscheidet. Im Schnitt bringt es Frau auf 3.000 Wörter mehr am Tag als Mann. Ich finde das völlig legitim. Damit ich aber nicht in der Klischee-Schublade steckenbleibe, fasse ich mich heute wirklich kurz: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Für Magdeburg sind ja auch ein paar sonnige Stunden prognostiziert.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was das Wochenende bringt

Fußball: Für das Heimspiel des 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga heute gegen den FC Nürnberg gibt es noch Tickets an der Tageskasse. Anpfiff ist um 13 Uhr. Die Tore zur Avnet-Arena öffnen zwei Stunden früher. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens empfiehlt sich eine rechtzeitige Anreise.

Konzert: Maite Kelly tritt heute im Rahmen ihrer aktuellen Tour in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Lesung: Im Schauspielhaus Magdeburg ist heute Saša Stanišić zu einer Lesung zu Gast. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Musik: Ein Konzert mit Musik von Ed Sheeran und Coldplay wird morgen in der Johanniskirche in Magdeburg veranstaltet. Die Aufführung erfolgt ab 18.30 Uhr im Kerzenschein und wird vom Alaia Streichquartett gespielt, einem internationalen Ensemble mit Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und Musikgenres.