aus und vorbei. Das war es also. Mit dem Sommerbeginn diesen Freitag werden die Tage nun also wieder kürzer. Für den einen oder die andere vielleicht also der Anlass, schon einmal Ausschau nach der Staffage für Halloween oder nach dem Weihnachtsschmuck zu halten. Für mich erst einmal vor allem ein Grund, einen Blick in den Kalender zu werfen. Bis zum ersten Schultag sind es noch 44 Tage. Bis zum nächsten arbeitsfreien Feiertag, dem Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, müssen sich die Magdeburger noch 103 Tage gedulden. Weihnachten ist in 185 Tagen an der Reihe, Silvester darf in 192 Tagen gefeiert werden.

Und die Sonne? Am Montag geht sie um 4.53 Uhr auf – schon eine Minute später als am Wochenende.

Genießen Sie also den Sommer. Mit freundlichen Grüßen Martin Rieß

Was heute in Magdeburg auf dem Programm steht

Theater: "Biografie - ein Spiel" steht in der Sudenburger Feuerwache auf dem Spielplan. remiere ist am 22.06.24 um 19.30 Uhr in der Feuerwache Magdeburg (Halberstädter Straße 168). Weitere Vorstellungen sind am 23.06.24, 27.06.24 und 28.06.24 jeweils um 19.30 ebenfalls in der Feuerwache.

Barock: Am 22.6. wird das Telemann-Sommerfest im Klosterbergegarten und im Gesellschaftshaus Magdeburg gefeiert. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.