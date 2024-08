diesen Monat steht mein Terminkalender unter dem Stern der Motto-Partys. Ich liebe solche Abende – es gibt kaum etwas Schöneres, als in eine andere Zeit oder einen besonderen Stil zu schlüpfen. Die erste Party war bereits vor einigen Tagen, Motto: „2000er“.

In meiner Wohnung fühlte ich mich wie in einer Zeitmaschine, alles schien perfekt. Bis ich die Haustür hinter mir schloss. Da stand ich nun, mitten auf der Straße – als wäre ich gerade aus einem alten Musikvideo entwischt. Ein leichtes Gefühl der Peinlichkeit überkam mich.

Muss ich wirklich in diesen knallbunten Klamotten durchs ganze Viertel? Doch es hatte sich gelohnt: Die Party war ein Hit, die Leute hatten sich ins Zeug gelegt und plötzlich war das Outfit wieder total cool.

Die nächste Motto-Party steht bereits in den Startlöchern, dieses Mal: Wilder Westen. Cowboyhut und Stiefel liegen schon bereit. Und ich ahne es: Sobald ich auf der Straße stehe, frage ich mich, ob das wirklich eine gute Idee war. Aber letztlich zählt nur eins: Sobald man in die Party-Location eintritt, fühlt man sich einfach toll.

Westernmäßige Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt das Wochenende:

Ausgehen und Feiern: Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 heißt es diesen Freitag „TIHT on Air“. Thema sind Techno, Trance, Hardtechno und Industrial. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18 Uhr. Diesen Sonnabend steht der Abend unter dem Titel „Wilde Herzen“. Ab 23 Uhr wird dabei auf dem einen Floor Pop geboten, auf dem anderen Indie mit deutschen Texten. Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht diesen Freitag, 19.30 Uhr, „Schwarzes Gold“ auf dem Programm. Besucher können dazu ihre Lieblingsschallplatten mitbringen. Und am Sonntag ist mit Heimlich Knüller der „Sonntagsbumms“ angesagt. Beginn ist um 14 Uhr. Boys’n’Beats: Im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, steht der Freitag ab 23 Uhr unter der Überschrift „It's Friday, Bitch!“ mit Musik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Für den Sonnabend ist eine „80er/90er Party mit DJ Holger Pink – Pride Edition“ geplant.

Terrassenkonzert: Sandra Krämer und Andreas Thust spielen am Sonntag, 18. August, von 14 bis 18 Uhr am Café Flair in der Breiter Weg 21.

Vernissage: Am Sonnabend werden Malerei und Skulpturen von Peter Adler (Briest) in der Galerie Stadtfelder Schlossküche, Steinigstr. 12a, ausgestellt. Beginn ist um 15 Uhr.