Drohendes Aus für Gießsäcke an Bäumen

gehören Sie auch zu den Menschen, die die Vorzüge der Technik gern auskosten? Also auch alle „Spielereien“, die es heute so gibt? Ob die kleine Wetterstation im Garten, die genau Statistik führt über Regen und Wind vor der Haustür, oder die smarte Uhr am Handgelenk, die jeden Schritt zählt und den Schlaf überwacht.