Magdeburg hat ja vieles: Dom, Elbe, Elbauenpark, Zoo. Alles schön und gut. Aber Hand aufs Herz – wann hat zuletzt jemand gesagt: „Lass uns mal nach Magdeburg fahren, die machen da verrückte Sachen?“ Eben. Dabei fehlt nur ein bisschen Mut zum Unsinn. Wie wäre es denn mit den Magdebukulelen – einem Ukulelenorchester mit 120 Leuten, das jeden ersten Sonnabend auf dem Alten Markt spielt. Touristen würden weinen. Einheimische wahrscheinlich auch.

Oder aber der Magdeburger Rolltreppen-Marathon: 42 Kilometer zwischen und auf Rolltreppen. Wer oben ankommt, bekommt eine Bratwurst und lebenslangen Respekt. Und da sich die meisten Rolltreppen in Einkaufseinrichtungen befinden, würde auch der stationäre Handel Magdeburgs einmal mehr zusätzliche Aufmerksamkeit bekommen. Fragt sich nur, ob sich in der Stadt genügend funktionierende Rolltreppen finden, um eine ausreichende Rundenlänge zusammenzubekommen.

Man sieht: Magdeburg muss nicht größer denken. Nur ein bisschen schräger. Und plötzlich heißt es: „Was passiert denn bitte gerade in Magdeburg?“

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Die gute Nachricht

Auch wenn in Magdeburg auch dieser Tage nicht unentwegt die Sonne bei 17 Grad und mehr scheint - der Vorfrühling ist da. Allerorten wie hier im Bild bestimmen Krokusse das Bild.

Krokusse blühen derzeit unter anderem entlang der Schrote in Stadtfeld-West. Foto: Martin Rieß

Und auch in den kommenden Tagen ist zwar mit nächtlicher Kälte zu rechnen - doch tagsüber sind frühlingshafte Temperaturen zu erwarten.

Weitere Wetterinfos zu Magdeburg ständig aktuell bei www.volksstimme.de im Web.

Das ist los in Magdeburg

Lesung: Woher kommt die rechte Gewalt im Osten? Seit den 1990er-Jahren heißt es immer wieder: Das ist eine Folge verinnerlichter autoritärer DDR-Strukturen. Stefan Wellgraf hingegen rückt aufmüpfige DDR-Jugendliche in den Mittelpunkt, die wegen ihrer antiautoritären Neigungen in Konflikt mit dem Staat gerieten und sich aus Protest rechten Subkulturen zuwandten. Die Lesung beginnt am 5. März um 19 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Theater: Ringelnatz und Morgenstern sind einander nie begegnet. Das Insel Theater in der Zollstraße 19 macht das möglich. Termine sind unter anderem am 5., 6. und 7. und ab 26. März jeweils um 20 Uhr.