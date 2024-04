Diese Riesenschläuche sollen Magdeburg schützen / Kabelärger in diesem Stadtteil

es ist eine Saison zum Vergessen. Nach 27 Spieltagen stehen 31 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet Platz 13 in der Tabelle. Doch die Tendenz ist negativ. Die letzten Spiele gingen sang- und klanglos verloren, ohne dabei ein eigenes Tor erzielt zu haben.

Das Polster zu den Abstiegsplätzen ist geschmolzen. Nur zwei Punkte trennen den Verein vom Relegationsplatz. Mit seiner aktuellen Misere steht der 1. FC Magdeburg allerdings nicht alleine da. In der Regionalliga Bayern gibt es einen Leidensgenossen.

Bei der Spielvereinigung Bayreuth – meinem Herzensverein – ist die Situation identisch. Gleiche Punktzahl, gleicher Tabellenplatz, gleiche Abwärtsspirale. Am Wochenende musste ich eine 0 zu 2 Niederlage gegen den Letzten in der Liga live miterleben – ein echtes Trauerspiel.

Was mir aber sowohl für den FCM als auch die Bayreuther Hoffnung macht: Viel schlimmer kann es nicht werden. Und wo ein Tiefpunkt erreicht ist, muss es schließlich wieder bergauf gehen.

Passend zu den aufsteigenden Temperaturen rechne ich deshalb für dieses Wochenende fest mit einem Doppelerfolg. Also vorwärts Blau-Weiß.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

City-Tunnel in der Nacht gesperrt: Der City-Tunnel in der Ernst-Reuter-Allee muss in der Nacht vom heutigen Donnerstag auf Freitag sowie von Freitag auf Sonnabend stadteinwärts gesperrt werden. Es geht jeweils um den Zeitraum von 20 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages. Grund sind laut „movi.de“ Fräsbohrungen sowie der Einbau von Markierungsknöpfen. Die Umleitung erfolgt über die B1.

Lesung im Volksbad Buckau: Im Rahmen der Frauenaktionstage Magdeburg findet heute eine Lesung und Diskussion mit Sigi Lieb im Volksbad Buckau statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 56. In ihrem Sachbuch „Alle(s) Gender“ hinterfragt Lieb, was Geschlecht ausmacht und woher unsere Vorstellungen davon kommen. Der Eintritt ist frei.

Gemeinwesenarbeit in der Altstadt: Die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Altstadt trifft sich heute. Die Bürgergruppe wird über aktuelle Anliegen im Stadtteil sprechen. Außerdem können Anwohner der Altstadt eigene Sorgen vortragen. Das GWA-Treffen beginnt um 18.30 Uhr im „Einladen“, Breiter Weg 30.