Eine Obergrenze für Spätis und Co. am Hassel?

die Temperaturvorhersage für den heutigen Dezemberdienstag lautet auf maximal 3 Grad. Wegen einer Brise aus Nordost fühlt es sich eher wie 0 Grad an. Dazu soll es regnen, nicht viel aber eisig.

Zwischen Sonnenauf- und untergang werden weniger als acht Stunden vergehen. Die meiste Zeit dürfte die Sonne hinter einer grauen Wolkendecke versteckt bleiben. Der Rest ist Nacht.

Rein meteorologisch gesehen gehören diese Wochen zu den dunkelsten und kältesten des Jahres. Doch zum Glück ist das Wetter nicht alles. Denn Menschen verwandeln diese Tage in einige der wärmsten und hellsten überhaupt.

Ich meine zum Beispiel die Familien, die ihre Häuser und Gärten in bunten Lichtern erstrahlen lassen, um damit anderen eine Freude zu bereiten. Ich meine die Freiwilligen, die ein Drei-Gänge-Menü für Bedürftige kochen und servieren. Ich meine die Freunde, die allerlei Dinge zusammentragen oder selbst kreativ werden, um ihre Liebsten zu beschenken.

In diesem graukalten Dezember ist zugleich so viel Fürsorge, Großzügigkeit und Solidarität wahrnehmbar. Wenn es doch nur das ganze Jahr über Weihnachten wäre.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Gemeinwesenarbeit im Südosten: Die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Fermersleben/Salbke/Westerhüsen trifft sich heute zu ihrer nächsten Sitzung. Die öffentliche Runde beginnt um 16 Uhr im Gröninger Bad, Gröninger Straße 2. Unter anderem soll es um die Städtebauförderung gehen. Dazu wird ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung erwartet. Zuletzt hatten die eingereichten Förderprojekte für den Südosten keine Bewilligung erhalten. Das soll sich ändern.

Benefizkonzert in Johanniskirche: Das Heeresmusikkorps Hannover wird heute Abend zu einem Adventskonzert in der Johanniskirche erwartet. Los geht es um 19.30 Uhr. Die Zuhörer erwartet ein buntes Programm von klassischen Werken bis hin zu modernen Arrangements - freilich wird auch die weihnachtliche Musik nicht zu kurz kommen. Der Erlös aus dem Konzert soll an eine Schule in Magdeburg gehen. Karten gibt es unter anderem über biberticket.de.

Einschränkung auf Landesstraße: Auf einem Abschnitt der Osterweddinger Chaussee (L 50) müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen. Konkret geht es um den Bereich am Magdeburger Ring (B 81). Eine Baustellenampel ist im Einsatz. Laut „movi.de“ sind der Grund dafür Reparaturarbeiten nach Brückenschäden.