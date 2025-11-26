für ein paar Wochen hatte ich eine Mitbewohnerin auf Zeit: die Katze meiner Freundin. Ein Traum in Fell – verschmust, liebevoll und mit dem festen Glauben, dass ich nur für sie existiere.

Kaum saß ich im Homeoffice, war sie da. Nicht irgendwo, sondern mitten auf meinem Schreibtisch. Zwischen mir und dem Bildschirm, als wollte sie sagen: „Arbeiten? Nett. Aber hast du mich schon gestreichelt?“ Und wenn ich nicht sofort reagierte, legte sie nach: Pfoten auf der Tastatur, Schwänzchen im Gesicht. Meine Artikel, an denen ich gerade schrieb, bekamen plötzlich poetische Einlagen wie „whfvbiufevgu“ oder „okdjnjfbch“.

Online-Meetings waren übrigens ihr Lieblingsspiel. Sobald Stimmen aus meinem Laptop kamen, legte sie los: Knöpfe drücken, mich auf Laut stellen oder sogar die „Hand heben“-Funktion. Als wollte sie mitdiskutieren.

Ja, manchmal war das anstrengend. Aber jetzt, wo sie wieder weg ist, fehlt mir genau das. Der kleine Schatten, der immer dabei sein wollte. Das leise Schnurren, die großen Knopfaugen. Mein Schreibtisch ist jetzt ordentlich, meine Meetings laufen perfekt – und ich finde das schrecklich langweilig. Wie schnell man sich doch an so ein Tier gewöhnen kann.

Tierische Grüße,

Romy Bergmann

Das bringt der Tag:

Theater: "Robin Hood" steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Die Premiere beginnt am Mittwoch, 26.11.25, um 9 Uhr. Für diese sind noch Restkarten zu haben - ebenso wie für die Aufführungen am 5., vom 9. bis 11. und 15. bis 19.12. um 9 Uhr, am 6. und 20.12. um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16.12. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für den 27.11. und den 2. und 12.12. um 9 Uhr, für den 29.11., den 27. und 29.12. und dem 3.1. um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19.12. um 11 Uhr.

Vortrag: "Von Auschwitz lernen" heißt ein Vortrag am 26.11. im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Lesung: Die Lesung "Die Tesla Files – Enthüllungen aus dem Reich" rückt Recherchen der Autoren Sönke Iwersen und Michael Verfürden in den Mittelpunkt, die Vorgänge im Umfeld des Konzerns Tesla und seines Gründers Elon Musk beschreiben. Die Darstellung folgt Hinweisen aus internen Daten, Gerichtsakten und Gesprächen mit Beschäftigten, Kunden und Angehörigen, die Einblicke in Arbeitsbedingungen, technische Probleme und unternehmerische Entscheidungen geben. Die Lesung beginnt am 26.11.2025 um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg.