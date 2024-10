viele beäugen sie als schäbige Gartenschuhe, andere erkennen in ihnen einen stylishen Hingucker: Crocs. Zumindest scheinen sie ihre Nische gefunden zu haben. Seit über 20 Jahren begleitet der Schuh viele Menschen durch Gärten, Wohnungen und Häuser oder sogar auf den Straßen.

Viele schätzen sie auch als bequeme Begleiter am Strand oder auf Reisen. Ob die eine Beleidigung für das Auge sind, ist wohl Geschmackssache. Doch auch wenn die Meinungen gespalten sind, gibt es wenige Schuhe, die so bequem wie Crocs sind – Komfort ohne Blasen.

Die pantoffelartigen Schuhe kamen erstmals 2002 in den USA auf dem Markt, drei Jahre später dann auch in Deutschland. Fans der Kunststoff-Schuhe feiern den 23. Oktober als Tag der Crocs. Unbestritten hübsch klingt allenfalls die Geschichte der Erfindung: Auf einem Segeltrip in der Karibik haben sich angeblich drei Schulfreunde den perfekten Segelschuh gebastelt, der sowohl an Land wie im Wasser zu gebrauchen sein sollte.

Die Mitte der Woche ist schon wieder erreicht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.

Bleiben Sie gesund.

Michaela Schröder

Das bringt der Tag

Lesung: Heute beginnt um 20.15 Uhr eine Autorenlesung mit Laura Kästner im Thalia Magdeburg im Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11. Die Lesung widmet sich dem zweiten Band der Reihe „Bradwood Studios“. In dieser Geschichte steht Alexandra Clark im zweiten Semester an der Bradwood Academy für Schauspiel und überzeugt mit ihren schauspielerischen Leistungen, was jedoch zu Konflikten mit ihren Kommilitonen führt. Ihre einzige Unterstützung findet sie in ihrem Agenten Jack Hastings, der ihr zu einem Vorsprechen für eine bedeutende Serienproduktion verhilft. Trotz ihrer klaren professionellen Beziehung wird die Anziehung zwischen den beiden immer stärker, was sie zunehmend vor Herausforderungen stellt.

Kunst: „Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt wird. „Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels.

Offene Bühne: Alle zwei Wochen gibt es im Nachdenker, Olvenstedter Straße 43, eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der heutige Mittwoch. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.