FCM-Ärger ums Training geht weiter / Neue Minigolf-Anlage in Sicht

immer einmal wieder muss Ersatz für aus den verschiedensten Gründen gerodete Gehölze geschaffen werden, muss ein Garten neu gestaltet werden. Wer Bäume und Sträucher pflanzen möchte, sollte sich damit nicht mehr zu viel Zeit lassen: In der warmen Jahreszeit fällt es den Pflanzen schwer, ausreichend schnell Wurzeln zu bilden, um genügend Wasser aufnehmen zu können.

Wie auch immer: Wer sich ein Stück Heimat in den Garten holen möchte und nicht unbedingt auf die Sibirische Zirbelkiefer oder die Amerikanische Gleditschie setzen möchte, könnte sich auf die Suche nach Gehölzen begeben, die den Namen Magdeburgs im Namen tragen. Beispielsweise wären da eine Zierapfelsorte mit dunkelrosafarbenen Blüten, die gerne von Bienen und anderen Insekten besucht werden, sowie eine pflegeaufwendige – weil krankheitsanfällige – seltene Rosensorte.

Und auch für die Gemüsegärtner gibt es Magdeburg-Angebote. Wussten Sie beispielsweise, dass es eine Chicorée-Sorte mit dem Namen der Elbestadt gibt?

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg?

Benefizkonzert: Das 7. Wohnzimmer-Benefizkonzert findet im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder zugute. Beginn ist um 14 Uhr.

Poetry-Slam: Unter dem Titel "Girly Pop" ist der Verein Minddrop mit einem Poetry Slam am 15. Februar 2025 um 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1, zu Gast.

Schauspiel: Das Theater Magdeburg zeigt die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Aufführungen beginnen am Samstag, den 15. Februar, sowie am Freitag, den 21. Februar, jeweils um 19.30 Uhr.

Gypsy Swing: Das Joscho Stephan Trio präsentiert ein Konzert im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Das Konzert beginnt am 15. Februar 2025 um 20 Uhr.