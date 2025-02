In Magdeburg bietet der Programmkalender am 15.2.2025 unter anderem Konzerte, Poetry-Slam und Schauspiel.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Michael Ruchter in „NippleJesus“ in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Samstag, der 15. Februar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite. Aber Achtung: Aufgrund des Anschlags sagen einige Clubs ihre Termine ab.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Schauspiel: „NippleJesus“ im Kunstmuseum Magdeburg

Das Theater Magdeburg präsentiert die Inszenierung „NippleJesus“ von Nick Hornby in den Galerieräumen des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6.

In dem Monolog steht der ehemalige Türsteher Dave im Mittelpunkt, der von der Arbeitsagentur eine Stelle als Aufsichtsperson in einem Kunstmuseum vermittelt bekommt. Mit Kunst hatte er bisher kaum Berührungspunkte. Seine Aufgabe besteht darin, ein besonderes Ausstellungsstück zu bewachen. Das Kunstwerk zeigt aus der Ferne betrachtet eine Nahaufnahme von Jesus Christus am Kreuz. Bei genauerem Hinsehen erweist es sich jedoch als Fotomosaik, das aus zahlreichen weiblichen Brustwarzen besteht. Dies sorgt für Kontroversen und ruft sowohl religiöse als auch kunstkritische Stimmen auf den Plan, die Vandalismus ankündigen. Der britische Autor thematisiert in seinem Text das Verhältnis von Kunst und Provokation sowie die unterschiedlichen Betrachtungsweisen eines Werkes.

Die Inszenierung wurde von Anton Kurt Krause inszeniert und von Michael Ruchter gespielt. Beim zwölften Monolog-Festival am Theater Reutlingen gewann die Aufführung den ersten Platz und erhielt die „Tonnella“-Trophäe.

Die kommenden Vorstellungen finden am Samstag, den 15. Februar, am Freitag, den 21. Februar, sowie am Sonntag, den 16. März, jeweils um 19.30 im Kunstmuseum statt. Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Beginn. Die Altersfreigabe liegt bei 16 Jahren.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

7. Wohnzimmer-Benefizkonzert im Café Treibgut am Magdeburger Wissenschaftshafen

Das 7. Wohnzimmer-Benefizkonzert findet im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen dem Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder zugute.

Das musikalische Programm beginnt um 14.05 Uhr mit einem Auftritt von Miss April, gefolgt von Voltage 101 um 14.45 Uhr, der Kita Marinkäfer um 15.20 Uhr, Perlregen um 15.45 Uhr und Janine Freitag. Ab 17.30 Uhr stehen Paul, Phil’man ab 17.45 Uhr, Pan Dora ab 18.20 Uhr, Under Bridges ab 19 Uhr, die Mittwoch-Band ab 19.35 Uhr, Die Kreuer ab 20.20 Uhr, Manuel Patsch ab 20.55 Uhr, 6Atü ab 21.30 Uhr und Flammende Vagdebunden ab 22 Uhr auf der Bühne.

Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm mit Angeboten wie Basteln und Kinderschminken. Für das leibliche Wohl sorgt das Café Treibgut.

Poetry Slam "Girly Pop" im Magdeburger Moritzhof

Unter dem Titel "Girly Pop" ist der Verein Minddrop mit einem Poetry Slam am 15. Februar 2025 um 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1, zu Gast. An diesem Abend stehen queere Perspektiven, feministische Themen und Popkultur im Mittelpunkt. Eingeladen sind alle, die sich für diese Themen interessieren und die Vielfalt der künstlerischen Beiträge erleben möchten. Unterstützerinnen und Unterstützer sind ebenso willkommen wie diejenigen, die neue Perspektiven entdecken wollen.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Wortspielen, persönlichen Geschichten und kritischen Betrachtungen zu gesellschaftlichen Rollenbildern. Es wird ein Raum geschaffen, in dem unterschiedliche Stimmen gehört und gefeiert werden.

„Planet B“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Theater Magdeburg zeigt die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Die Aufführungen beginnen am Samstag, den 15. Februar, sowie am Freitag, den 21. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. Die Altersfreigabe liegt bei 14 Jahren.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Handlung spielt 40 Millionen Jahre in der Zukunft. Humanoide entdecken die Erde, einen kleinen, unbewohnbaren Felsenplaneten am Rand der Galaxie. Unter den wenigen Spuren vergangenen Lebens finden sie ein iPhone und ein Schriftstück mit dem Titel „Hausaufgabenheft“ eines Max Schrammel. Diese Entdeckung führt sie zur Inszenierung der letzten Tage der Menschheit. In einer Reality-TV-Show lassen sie verschiedene Arten gegeneinander antreten: eine urbane Füchsin, einen depressiven Panda, eine Singer-Songwriter-Fledermaus, eine Ameise, ein Krokodil, ein Huhn – und Boris, einen Versicherungsvertreter als Vertreter der Menschheit. Dabei stellt sich die Frage, welche Allianzen Erfolg versprechen und wer der drohenden Auslöschung standhalten kann.

Joscho Stephan Trio spielt im Gröninger Bad in Magdeburg

Das Joscho Stephan Trio präsentiert ein Konzert im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Das Konzert beginnt am 15. Februar 2025 um 20 Uhr.

Joscho Stephan hat sich mit seinem virtuosen Gitarrenspiel einen herausragenden Ruf in der internationalen Gitarrenszene erarbeitet. Sein Stil prägt den modernen Gypsy Swing, den er mit Elementen aus Latin, Klassik und Rock kombiniert. Dabei zeichnet er sich durch einen authentischen Ton, harmonische Raffinesse, rhythmisches Gespür und eine außergewöhnliche Solotechnik aus.

Das Trio besteht aus Joscho Stephan an der Gitarre, Sven Jungbeck an der Rhythmusgitarre und Volker Kamp am Kontrabass. Ergänzt wird die Besetzung durch den Geiger Costel Nitescu. Dieser ist für seine Vielseitigkeit bekannt und bewegt sich sowohl in traditioneller mitteleuropäischer Musik als auch im Jazz mit großer Leichtigkeit. Seine Fähigkeit zur Improvisation macht ihn zu einem herausragenden Interpreten des Stils von Stéphane Grappelli.

Das Programm umfasst neben bekannten Gypsy-Swing-Klassikern auch Eigenkompositionen sowie genreuntypische Stücke. Costel Nitescu hat bereits als Solist neben Didier Lockwood und Stochelo Rosenberg gespielt und ist für seine musikalische Qualität anerkannt.

Simple Music Ensemble World spielt Musik aus "Spirited Away" im Magdeburger Amo

Das vom 7.2. verschobene Konzert "Spirited Away" beginnt am 15. Februar 2025 um 20 Uhr im Amo, Erich-Weinert-Straße 27. Das Simple Music Ensemble World interpretiert die Musik von Joe Hisaishi, die den gleichnamigen Animationsfilm von Hayao Miyazaki begleitet. Der Film wurde mit dem Oscar als bester abendfüllender Animationsfilm ausgezeichnet und erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das sich in einer geheimnisvollen Welt wiederfindet und zahlreiche Herausforderungen bewältigen muss, um seine Eltern vor dem Einfluss einer Zauberin zu retten.

Miyazakis Werke zeichnen sich durch eigene Regeln, Philosophie und Ideen aus. Die Musik von Joe Hisaishi ist ein wesentlicher Bestandteil seiner künstlerischen Sprache. Der Komponist schreibt den Soundtrack parallel zur Filmproduktion und nutzt dabei ein breites Spektrum musikalischer Stile, von orchestralen Melodien bis zu elektronischen Klängen der achtziger Jahre.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Simple Music Ensemble World ist eine internationale Kammermusik-Community, die Konzerte auf renommierten Bühnen veranstaltet. Die Gruppe vereint professionelle Musiker aus verschiedenen Ländern und entwickelt ihr Repertoire kontinuierlich weiter.

Line Dance im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

Der Tanz-Abend „Line Dance“ findet im Theater in der Grünen Zitadelle statt. Der Abend richtet sich an alle Country- und Line-Dance-Fans und verspricht einen unterhaltsamen Samstagabend mit Country-Musik, Line Dance und guter Laune. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 15. Februar 2025, im Theater in der Grünen Zitadelle in der Breiten Weg 8a statt.

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, der Start des Line-Dance-Vergnügens erfolgt um 19 Uhr. Ab 20 Uhr wird ein Einsteigerkurs angeboten, gefolgt von einem Workshop für Fortgeschrittene um 22.30 Uhr. Der letzte Tanz des Abends ist um 23.55 Uhr.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Szenische Lesung aus "Die Verwandlung" und Sonderöffnung der Kafka-Ausstellung im Literaturhaus Magdeburg

Michael Magel, Schauspieler bei den Kammerspielen Magdeburg, ist bei einer szenischen Lesung aus "Die Verwandlung" von Franz Kafka zu erleben. Der Schauspieler lässt mit seiner Stimme den klaustrophobischen Raum lebendig werden, in dem die Figur Gregor Samsa in Kafkas berühmtester Erzählung gefangen ist. Die Lesung findet im Literaturhaus statt.

Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7. Die Lesung selbst startet um 16 Uhr. Zusätzlich ist die Ausstellung "Komplett Kafka" von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist im Ticketpreis für die Lesung inbegriffen.

Kammermusikkonzert "all'improviso" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Ein Kammermusikkonzert "all'improviso" steht für Samstag, den 15. Februar 2025, um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129, im Magdeburger Kulturkalender. Das Duo Gambelin, bestehend aus Anna Zimre an der Viola da gamba und Christian Elin am Saxophon, vereint musikalische Welten, die durch Jahrhunderte getrennt sind. Die Kombination von Barock- und Jazz-Elementen führt zu neuen Klangfarben und unerwarteten Gemeinsamkeiten zwischen den Stilen. Besonders die Kompositionen von Christian Elin greifen harmonische Modelle, improvisatorische Freiheit und das Spiel mit Obertönen auf.

Auf dem Programm stehen Werke von Diego Ortiz, Jean-Philippe Rameau, Claudio Bonometti, Christian Elin und weiteren Komponisten. Die Aufführung umfasst Stücke aus der Renaissance und Barockzeit sowie moderne Kompositionen, die historische und zeitgenössische Elemente miteinander verbinden.

"Nathans Kinder" im Puppentheater Magdeburg

Die Inszenierung "Nathans Kinder" von Ulrich Hub basiert auf dem Klassiker "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing. In einer Fassung von Pierre Schäfer für Menschen ab zwölf Jahren wird die Handlung in eine einzige Nacht verlegt. Im Zentrum stehen Nathans Pflegetochter Recha und der Tempelherr Kurt, die sich über religiöse Konventionen hinweg ineinander verlieben. Damit wird das Thema Toleranz und Verständigung betont.

Sabine Schramm verkörpert in einer Verbindung aus Puppen- und Schauspiel fünf Figuren. Die Inszenierung setzt auf eine reduzierte Ausstattung mit drei stilisierten grauen Stühlen, fünf großen Klappmaulpuppen und mehreren Popsongs. Es handelt sich um eine One-Woman-Show, die ursprünglich vom Theater Altenburg/Gera in der Spielzeit 2021/22 entwickelt wurde.

Lesen Sie auch: Rezension - Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Die Vorstellungen am 13. und 17. Februar um 10 Uhr sind im Vorverkauf ausverkauft. Karten waren zum Redaktionsschluss indes noch für den 14.2. um 10 Uhr und den 15.2. um 19 Uhr zu haben.

Improvisationstheater Tapetenwechsel im Magdeburger Volksbad Buckau

Das Improvisationstheater Tapetenwechsel – kurz & knapp – hat am 15. Februar 2025 um 19.30 Uhr im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage, Karl-Schmidt-Straße 56, in Magdeburg einen Auftritt. Die Theatergruppe präsentiert ein Programm mit spontanen und unterhaltsamen Szenen, die das Publikum zum Lachen bringen. Durch Improvisation entstehen immer wieder neue, überraschende Geschichten, die direkt auf der Bühne entwickelt werden.

Das Publikum wird aktiv in das Geschehen eingebunden und kann durch eigene Ideen die Inszenierung beeinflussen. Die Darstellerinnen und Darsteller nehmen Anregungen auf und verwandeln die Bühne in unterschiedlichste Szenerien, von alltäglichen Begegnungen bis hin zu außergewöhnlichen Momenten.

„Damned Rock Night“ mit drei Bands im "Damned Souls"

Die „Damned Rock Night“ bricht am 15.2. um 19 Uhr im "Damned Souls – Heavy Metal Club" in der Großen Diesdorfer Straße 64b an. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Bis 24 Uhr spielen hier drei Bands. Live auf der Bühne sind Morbid Approach, Voltage101 und Ella G.

„Watertower Blues Band“ spielt im Magdeburger Blue Note

Die „Watertower Blues Band“ aus Magdeburg ist neue Formation, deren Mitglieder jedoch erfahrene Bluesmusiker der lokalen Szene sind. Der Sänger und Harpspieler Jan Kubon blickt auf eine erfolgreiche Zeit mit der „jk bluesband“ und den „Bluesjackets“ zurück. Den Bass spielt Daniel Kubon, Schlagzeuger ist Hubertus Gitschel und die Gitarren werden von Hannes Friedel gespielt.

Der Sound der Band vereint Einflüsse aus dem Chicago Blues sowie dem Delta Blues und zollt großen Künstlern wie Little Walter, Buddy Guy, Muddy Waters und Koko Taylor Tribut. Die „Watertower Blues Band“ bringt den Old Fashioned Blues ins 21. Jahrhundert, wobei sie Elektrizität und Originalität bewahren.

Ein Konzert beginnt pünktlich um 20 Uhr im Blue Note am Lessingplatz.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Ausverkauft, Restkarten und verschoben in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Ausgezählt!" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 27, für "Valentines" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19 sowie für den Auftritt von Frank Lüdecke um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Noch zehn einzelne Restkarten gab es für "Die Nacht der Musicals" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, und zwölf Karten gab es noch für die Premiere des Ballettabends "Carmen/Morgenröte eines Stiers" um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Sieben Tickets waren noch für Lydia Benecke und "Die Psychologie des Bösen" um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 zu haben.

Assicore "2025" in der Factory wurde auf den 27.9. verschoben.