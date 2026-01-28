meine Nachbarn und ich sind gern mal „Hanns Guck-in-die-Luft“. Im Sommer beispielsweise sitzen wir gern abends draußen und schauen uns gemeinsam das Sternschnuppenspektakel der Perseiden an. Das neue Jahr begann für uns - wie für einige andere Magdeburger ja auch - gleich mit einem Highlight. Die Polarlichter vor einigen Tagen waren ja wirklich spektakulär. Und dabei hätte ich sie beinahe verpasst. Ohne meine Nachbarin, die mich quasi rausgeklingelt hat, wäre das Himmelsschauspiel glatt an mit vorbeigegangen.

Für ihren Norwegenurlaub hatte sie sich im vergangenen Jahr eine App aufs Handy geladen, damit sie über die tanzenden Lichter im Urlaub informiert wird. So war jedenfalls ihre Hoffnung. Gesehen hatte sie sie in Norwegen dann aber nicht. Und nun saßen wir spät abends dick eingepackt draußen und konnten das Farbenspiel am Magdeburger Himmel gemeinsam sehen. Jetzt schauen wir schon fleißig, was wir wohl als nächstes Spektakel am heimischen Firmament entdecken können. Und übrigens: Laut der astronomischen Gesellschaft Magdeburg stehen die Chancen gut, dass es nicht bei einem einzigen Farbfeuerwerk in diesem Jahr bleibt.

Ihnen wünsche ich heute einen farbenfrohen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Fotos: Fotografische Porträts öffnen den Blick auf künstlerische Arbeit, persönliche Geschichten und die Vielfalt einer städtischen Szene. Unter dem Titel "90 Gesichter der Kunst" präsentiert der Fotograf Holger Dülken eine Ausstellung mit Aufnahmen aus der Magdeburger Kunstlandschaft. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr beginnt die Vernissage im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129.

Offene Bühne: All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der heutige 28. Januar. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy. Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Ausstellung: Das Museum für Naturkunde zeigt derzeit die Jubiläumsausstellung „Natur im Fokus – 150 Jahre Sammeln und Erleben“. Mit dieser Vernissage feiert das älteste Museum Magdeburgs seine Gründung im Jahr 1875. Die Ausstellung zeigt die Vielfalt der Bestände – von Tier-, Pilz- und Pflanzenpräparaten über Mineralien und Gesteine bis hin zu historischen Schriften.

Kunst: Für den kleinen Kunsthunger zwischendurch bietet das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 regelmäßig am Mittwoch halbstündige Führungen um 12.30 Uhr an. Im Rahmen der Kunstpause werden einzelne Werke aus der Dauerausstellung oder aus einer Sonderausstellung dann von Kunstexperten erläutert.

Diskussionsrunde: Gesellschaftliche Spannungen, politische Polarisierung und der Umgang mit wachsendem Druck bilden den thematischen Rahmen einer Gesprächs- und Diskussionsrunde am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr im mach|werk am Breiten Weg 114a. Dann widmet sich Monique Dannehl der Frage, wie Spaltungen entstehen und welche Wege zu ihrer Überwindung beitragen können, in den Fokus des Austauschs.