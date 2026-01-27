es geht doch nichts über einen gemütlichen Sonntag. So hatte ich für das vergangene Wochenende schon zwei schöne Verabredungen. Morgens einen Geburtstagsbrunch, nachmittags eine Freundin für einen Winterspaziergang und Kaffee treffen. Noch schöner wird es, wenn man dann spontan noch viel mehr schöne Sachen erlebt, als erwartet. Wir wollten nach dem Kaffeetrinken noch nicht heim, aber ewig draußen spazieren war bei diesen Temperaturen auch keine Option.

Da fiel uns spontan ein, dass gleich das neue Kunstwerk im Kunstmuseum eröffnet wird: Das Rhinozeros. Neun Meter hoch, sieben Meter breit, 16 Meter lang ist das riesige weiße Nashorn, das den Raum einnimmt. Da gibt es keinen Elefanten, sondern eben ein Nashorn im Raum. Der Saal ist voll zur Eröffnung, es gibt später Punsch und Glühwein, der Eintritt ist frei. Und es hat sich gelohnt: Meine gute Freundin und ich sind begeistert. Das Nashorn ist gewaltig, aber auch total niedlich. Wir treffen bekannte Gesichter und unterhalten uns mit Fremden. Wer auch neugierig auf das Werk ist, sollte der Neugier unbedingt nachgehen.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

FCM: Geschichten, Erinnerungen und Entwicklungen aus sechs Jahrzehnten Vereinsgeschichte stehen im Mittelpunkt des vierten Teils der Vortragsreihe zum 60-jährigen Bestehen des Fußballclub Magdeburg. Heute um 18 Uhr richtet sich der Blick in der FCM-Ausstellung im Wobau Veranstaltungszentrum an der Goldschmiedebrücke 15 auf Menschen und Ereignisse, die den Club nachhaltig beeinflussten. Zahlreiche Persönlichkeiten trugen mit ihrem Engagement auf und neben dem Platz zur Geschichte des Vereins bei und finden in den Erzählungen ebenso Raum wie Begebenheiten aus der Perspektive langjähriger Magdeburger Fußballfans.

Konzert: Mit dem charakteristischen Klangbild des Post-Punk und klaren Reminiszenzen an die frühen Jahre von "Joy Division" rückt eine Band in den Fokus, die sich seit Jahrzehnten intensiv mit diesem musikalischen Erbe auseinandersetzt. "Transmission – The Sound of Joy Division" aus Großbritannien markiert 2026 das zwanzigjährige Bestehen des Projekts und bringt dieses Programm am Dienstag, dem 27.01.2026, um 20 Uhr auf die Bühne des Magdeburger Moritzhofs am Moritzplatz 1.

