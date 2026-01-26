es gibt genau 17 Tage im Jahr, in denen ich pünktlich vor dem Fernseher sitze: Dschungelcamp‑Zeit. Sobald die Titelmusik von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ läuft, ist mein Smartphone stumm, das Popcorn griffbereit und alles andere zweitrangig. Während ich snacke, kämpfen die Promis um Sterne.

Das Spannendste ist für mich aber, wenn nach ein paar Tagen die Fassaden bröckeln und sich zeigt, wer sich auch ohne Make-up im australischen Busch durchkämpft. Dazu die messerscharfen Kommentare der beiden Moderatoren, die jede Szene treffsicher kommentieren: unbezahlbar. Und natürlich die legendären Essensprüfungen. Hier ein fermentiertes Ei, dort eine Spinne: Ich bin immer wieder erstaunt, wer sich für ein paar Sterne die unappetitlichsten Sachen in den Mund schiebt.

Seit 19 Jahren funktioniert dieses wilde Sozialexperiment und schon. Und jedes Mal aufs Neue erwischt es mich wieder, dieses Dschungelfieber.

Sind Sie auch ein Dschungelfan? Oder so gar nicht? Schreiben Sie mir gern. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche.

Herzliche Grüße, Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Tanzabend: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzvergnügen – diesmal im Moritzhof am Moritzplatz 1. Um 19.30 Uhr beginnt ein Taster- bzw. Schnupperkurs für alle Neugierigen und für jene, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten.

Offene Bühne: Die Reihe "Platz da! Hengstmanns offene Bühne" gibt Raum für alles, was sich in zehn Minuten auf einer Bühne darstellen lässt. Wer sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten, traut, ist heute ab 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 willkommen. Der Eintritt ist frei.

Führung: Noch bis zum 2. Februar sind die Lichterwelten auf dem Domplatz zu erleben. Zum Preis von 11, ermäßigt 8 Euro startet täglich um 17 Uhr am Reiter vor Galeria Karstadt ein Stadtrundgang durch die fulminante Lichterwelt und entführt die Teilnehmer entlang historischer Mauern auf eine Zeitreise durch Magdeburgs bewegende Geschichte.