Die ersten Schwibbögen und Lichterketten erhellen die Fenster. Glühweinduft liegt in der Luft und auf so mancher Veranstaltung, schaut gar schon der Weihnachtsmann vorbei. Keine Frage, die Vorweihnachtszeit ist angebrochen und wird am Sonntag, wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, so richtig Fahrt aufnehmen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin mitnichten dafür bereit. Nicht nur, weil man in den vergangenen Tagen bei bis zu 15 Grad Celsius in Sonne spazieren gehen konnte und dabei noch immer von Mücken attackiert wurde. Auch, weil diverse Krisen im In- und Ausland, das aufkeimende Weihnachtsfeeling überlagern.

Nun ja, immerhin bleiben noch vier Wochen, um in Stimmung zu kommen – und vielleicht hilft ja eine Lichterkette im eigenen Fenster dabei.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Comedy: Der Berliner Comedy-Shootingstar Marco Gianni istheute im Theater der Grünen Zitadelle zu erleben. Ab 20 Uhr legt er mit Parodien, Sketchen und Musik den Finger in die Wunde.

Vernissage: Bernd Neumann zeigt unter dem Titel „Farbmassaker im Lichtspielhaus“ ab 17 Uhr seine Arbeiten im Oli-Kino (Olvenstedter Straße 25). Der Eintritt ist frei.

Vortrag: Unter dem Titel „Kotodama“ referiert der Japaner Takuro Okada ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek (Breiter Weg 109) über die Idee der „Wortseele“. Sie gilt als ein bedeutendes geistiges und spirituelles Konzept des japanischen Altertums, nach dem kein essentieller Unterschied zwischen einem Ding und seiner Benennung bestehe