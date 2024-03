Kriminelle nutzen die verschiedensten Tricks, wie sie ihre ahnungslosen Opfer um deren Geld bringen können. Aktuell warnt die Magdeburger Polizei vor sogenannten „Shoulder Surfern“. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass Kriminelle anderen beim Geldabheben am Bankautomaten über die Schulter schauen, um die Geheimzahl auszuspionieren.

Dazu zerstören sie nicht selten vorher den Sichtschutz des Eingabefeldes. Dann versuchen sie ihr Opfer abzulenken, um die Geldkarte zu stehlen, warnt die Polizei. Mit Karte und Pin haben sie dann Zugriff aufs Konto. Um das möglichst zu verhindern gibt die Polizei unter anderem diese Tipps: Achten Sie darauf, dass Sie bei Eingeben der Pin nicht von anderen beobachtet werden. Bitten Sie höflich, aber bestimmt aufdringliche Personen, Abstand zu halten. Und, das machen wohl viele bereits: Beim Eingeben der Geheimzahl die Tastatur mit einer Hand oder der Brieftasche so weit es geht verdecken, damit niemand zuschauen kann.

Passen Sie also gut auf, wenn Ihnen jemand zu sehr „auf die Pelle rückt“.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Konzert: Im Rahmen der Lunch-Konzerte der Telemann-Festtage erklingen heute im Magdeburger Einladen im Breiten Weg 30 Galanterien für Violoncello und Viola da Gamba. Ab 14 Uhr spielen Lea Rahel Bader und Flóra Fábri. Die Lunch-Konzerte der Magdeburger Telemann-Festtage bieten zur Mittagszeit musikalische Entspannung in lockerer Atmosphäre. Jedes Konzert dauert rund 40 Minuten. Der Eintritt frei.

Lesung: „Da entlang, da entlang, da entlang, Amanda!“ ist eine szenische Lesung heute ab etwa 22 Uhr im Schauspielhaus überschrieben. Der Abend ist Teil der Reihe Katzengold. Marie-Joelle Blazejewski, Oktay Önder, Michael Ruchter und Bettina Schneider bieten mit dem Text von Regieassistent Alejandro Vallejo Sehnsucht und Täuschung, ein einmaliges Ereignis voll von Poesie, Musik und Witz.

Rock: Die „Night of Queen - Forever Tour“ bricht heute um 20 Uhr in Magdeburg an. Die Show findet im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 statt. Gestaltet wird der Abend von der Queen-Tribute-Band „The Bohemians“.

Filmmusik: Max Moor konnte für die internationale Produktion „The Music of Hans Zimmer & John Williams – The Original London Production“ gewonnen werden. Der beliebte TV-Moderator heute ab 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zusammen mit einem 60-köpfigen Orchester zu Gast. Mit im Gepäck hat er unvergessliche Melodien der größten Hollywood-Filme, die aus der Feder der beiden Ausnahmekomponisten Hans Zimmer und John Williams stammen.

Songs: Ein Frühlingskonzert der besonderen Art beginnt heute um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Es erklingen Lieder von Manfred Krug, Wenzel, Martin Rühmann und anderen. Geboten werden musikalische Reisebilder von den Flüssen und Meeren unserer Erde.