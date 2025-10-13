Gen Z isst Pudding mit Gabel im Stadtpark / So lebt es sich im Domviertel

ich liebe den Wettkampf. Gib mir ein Tennisracket oder eine Gelegenheit zum Armdrücken, und ich bin in meinem Element. Zwei Stunden auf dem Platz, Schweiß, Adrenalin – das ist mein Terrain. Ich kämpfe gern. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet in meiner Küche einem Gegner gegenüberstehen würde, der mich mehr ins Schwitzen bringt als ein Tie-Break im dritten Satz.

Der Gegner? Ein Ufo-Kürbis. Schon beim Namen hätte ich misstrauisch werden sollen. Ufo-Kürbis, offiziell Patisson genannt, klingt nicht nach einem harmlosen Herbstgemüse, sondern nach etwas, das sich gegen die Schwerkraft – und offenbar auch gegen Küchenmesser – wehrt. Ich wollte ihn nur schälen und schneiden. Ein einfaches Vorhaben, dachte ich. Doch der Kürbis hatte andere Pläne.

Ich habe gedrückt und geflucht. Doch die Schale war hart wie ein Panzer. Aber aufgeben liegt nicht in meiner DNA. Ich war gedanklich nicht mehr in meiner Küche – ich war im Match. Gegen einen Kürbis. Und ich wollte gewinnen.

Am Ende habe ich ihn bezwungen. Aber ich habe etwas gelernt: Der sportliche Wettkampf kann überall lauern. Nicht nur auf dem Tennisplatz. Und ganz ehrlich? Ich freue mich schon auf die Revanche. Dann aber lieber mit einem Hokkaido. Den muss ich zumindest nicht schälen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart.

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Staugefahr: Ab heute ist die komplette Brenneckestraße dicht. Die Abrissarbeiten der maroden Ringbrücke werden vorbereitet. Stellen Sie sich darauf ein, mehr Zeit im Berufsverkehr zu verbringen.

Konzert: Schlagerstar Heino gastiert heute im Amo-Kulturhaus. Unter dem Titel „Heino – Made in Germany“ bringt der Sänger ab 19 Uhr seine größten Erfolge auf die Bühne.

Puppentheater: In „Der Wolf, der aus dem Buch fiel“ begegnet das Publikum einem ungewöhnlichen Helden, der verzweifelt versucht, in seine Geschichte zurückzufinden. Das Stück wird heute ab 10 und ab 14 Uhr im Magdeburger Puppentheater gezeigt.