na, haben Ihre Stiefel heute vielleicht eine kleine Überraschung beherbergt? Der Nikolaus hat sich bestimmt wieder mutig durch Vorgärten gewuselt, um hier und da ein leises Wunder zu hinterlassen.

Für mich war dieser Tag als Kind ein Höhepunkt des Dezembers: Ich polierte meine Stiefel mit überdurchschnittlich viel Eifer und gemeinsam mit meiner Mutter stellte ich unsere leicht schiefen, aber voller Liebe gebackenen Kekse ans Fenster – und Jahr für Jahr waren sie am Morgen verschwunden. Ein kleines Zeichen, dass der Nikolaus wirklich da gewesen war.

Der Brauch rund um den heiligen Nikolaus ist übrigens uralt: Er geht auf Nikolaus von Myra zurück, einen Bischof aus dem 4. Jahrhundert, der für seine Großzügigkeit bekannt war. Schon im Mittelalter stellte man ihm zu Ehren Schuhe oder Teller vor die Tür, und viele der heutigen Rituale stammen aus diesen frühen Traditionen.

Manchmal sehne ich mich nach diesem Zauber zurück – nach dem Kribbeln im Bauch, wenn die Nacht hereinbricht und man sich fragt, ob irgendwo da draußen wirklich jemand mit einem Sack voller Nüsse unterwegs ist.

Aber dann sehe ich das Glitzern in den Augen der Kinder von heute, wie sie ihre Stiefel polieren und gespannt dem nächsten Morgen entgegenfiebern. Und ich merke: Der Zauber ist noch da. Er hat nur einen neuen Platz gefunden – in der nächsten Generation.

Freundliche Grüße,

Romy Bergmann

Das steht am Wochenende an:

Clubs:Festung Mark: Am Sonnabend und Sonntag ist in der Festung Mark ab 16 Uhr Luises Wintergarten geöffnet, am Sonnabend sorgt dabei die Reihe Metamorphosis für Beats. Café Treibgut: Die "Après-Ski Party" im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 6.12. um 19 Uhr. Factory: Bei der "Mamma Mia Party" werden am 6.12. ab 19 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 Abba-Hits geboten. Am gleichen Abend schließt sich ab 22 Uhr "Magdeburgs größte 90er - 2010er Party" an. Idol: Für den 6.12. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Zur Adventszeit: Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gestaltet Bernd Stelter am 6.12.2025 um 20 Uhr einen Abend unter dem Titel Oh, Du fröhlicher Vorweihnachtsabend. Der Entertainer widmet sich den Facetten der Adventszeit, die zwischen Besinnlichkeit und Alltagsritualen wechseln.

Sport: Der Cracauer Sportclub Magdeburg hat eine Gala in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle. An der Steinkuhle 4, organisiert. Am 6.12. werden ab 17 Uhr das Rhönradturnen, Cyr-Rad, Akrobatik und Tanz gemeinsam präsentiert. Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr. Für den Kartenvorverkauf gilt ein Eintrittspreis von 10 Euro, Kinder bis fünf Jahre erhalten freien Zugang. Reservierungen sind per E-Mail an info@csc-magdeburg.de möglich, weitere Informationen stellt der Verein auf www.csc-magdeburg.de bereit.

Kabarett: Im Kabarett nach Hengstmanns am Breiten Weg 37 zeigt Sebastian Hengstmann am Samstag, dem 6.12.2025, um 15 Uhr und am 21.2.2026 um 19.30 Uhr sein Soloprogramm "Niemand mag Klugscheißer". Das stück greift Themen aus Politik, Alltag und persönlichen Beobachtungen auf. Hengstmann legt verschiedene Positionen nebeneinander und entwickelt daraus einen Abend, der auf pointierte Analysen und schnelle Rollenwechsel setzt.