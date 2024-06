„Wenn du Kaugummi herunterschluckst, klebt dein Magen zu.“ „Trink nicht so viel Cola, sonst kriegst du schwarze Füße!“ „Wenn du zu viel Fernsehen schaust, kriegst du noch viereckige Augen!“

Kleine Notlügen wie diese benutzen Erwachsene unglaublich gerne. Denn: Sie sind schnell und ersparen Diskussionen. Zumindest in der Theorie. Im digitalen Zeitalter ist das jedoch nicht mehr ganz so einfach. Das habe ich bei einem Kind aus meiner Familie gemerkt: Da habe man vor ihm die besagte Drohung ausgesprochen, dass sich seine Augen noch verformen werden, sollte er nicht sofort seine Spielekonsole beiseitelegen.

Schlau wie er ist, fragte der sechsjährige Fuchs: „Aber warum passiert das?“ Sein Vater, leider nicht so schlagfertig wie sein Sprössling, fiel darauf nichts ein und antwortete bloß mit: „Weiß ich nicht.“

Der Kleine wollte das nicht auf sich sitzenlassen und sagte deshalb: „Na dann lass uns doch im Internet gucken. Da finden wir bestimmt die Antwort.“ In Zukunft müssen sich seine Eltern etwas anderes überlegen.

Freundliche Grüße und vergessen Sie bitte nicht, Ihren Teller aufzuessen - sonst gibt es morgen schlechtes Wetter.

Ihre Romy Bergmann

