lange habe ich es vor mir hergeschoben. Die Idee hatte ich – nur der letzte Funken Motivation hat gefehlt. Nun gab es aber Zeitdruck, um mein Versprechen noch einzulösen. Das Vorhaben: Eine selbstgebastelte Schultüte für meine Nichte. Ich hatte es ihr schon lange versprochen, dass ich ihr eine schöne Tüte für ihren besonderen Tag basteln werde (und somit auch meine Schwester von diesem Stress befreie). Da sie in Rheinland-Pfalz eingeschult wird, blieben mir jetzt noch knapp drei Wochen.

Als mich dann die Motivation packte und das Material vorhanden war, war ich kaum zu stoppen. In einer Art Hyperfokus habe ich einige Abende bis spät nachts daran gearbeitet und bin fast traurig, dass sie schon fertig ist. Denn ich muss sagen: Das hat echt Spaß gemacht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass ihre Augen bei der Ergebnis im Meeres-Stil strahlen werden.

Sonnige Grüße

Lena Bellon

