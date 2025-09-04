Geplante Wohnhäuser an der Elbe in der Kritik | Azubis aus der Mongolei lernen in Magdeburg

ich durfte am Wochenende in eine mir fast unbekannte Welt abtauchen. Keine fünf Fahrstunden von Magdeburg entfernt fand ich mich mitten in einem Weinanbaugebiet wieder. Sanfte Hügel mit Rebstöcken, an denen saftige Trauben hängen, konnte ich erklimmen. Und von oben die Aussicht auf Tausende weitere Weinberge genießen. Die Lese beginnt in diesen Tagen.

Was für die Winzer in Rheinhessen Alltag ist, hat mich begeistert. Während ich den Winzer mit Fragen löcherte - Berufskrankheit - füllte er schon mein Glas. Ich weiß jetzt ganz genau, wie ich ihn im Glas schwenken muss, dass ich erst schnuppern muss, um dann trinken zu dürfen. Ganz langsam natürlich, damit sich die Aromen auf der Zunge entfalten können.

Zum Kenner bin ich nach drei Tagen nicht geworden. Aber das kann ja noch werden. Der Riesling war ein Vorgeschmack auf meinen Sommerurlaub. Ab nächster Woche genieße ich dann griechischen Wein. Der ist ja hierzulande eher als Schlager beliebt ...

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ob mit oder ohne Wein.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Vernissage: Beate Bröker rückt in ihrer neuen Ausstellung „Fragil“ das Zarte, Wandelbare und Unsichere in den Mittelpunkt. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr im Volksbad Buckau statt. Die Musik von Denecke begleitet den Abend.

Kräuterwanderung: Der Klosterbergegarten bietet die Gelegenheit, die Vielfalt heimischer Pflanzen direkt vor Ort kennenzulernen. Um 18 Uhr beginnt eine Kräuterwanderung mit Annelie Oettel, die Interessierte durch das Gelände führt.

Lesung: Ab 20.15 Uhr stellt Carina Schnell im Thalia Magdeburg (Allee-Center, Ernst-Reuter-Allee 11) den zweiten Band ihrer Island-Summer-Reihe vor. Unter dem Titel „Keep My Heart Safe“ nimmt die Autorin ihre Leser mit auf eine literarische Reise nach Hawaii – geprägt von tropischer Atmosphäre, idyllischen Stränden und spannenden Surfabenteuern.