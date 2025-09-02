Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die etwas flapsige Redensart hat einiges für sich. Beispiel: Von der Polizei erhielten wir auch in den letzten Tagen wieder Meldungen über Einbrüche: Betroffen waren diesmal Besitzer von Eigenheimen.

Als ich die Meldungen für die Lokalausgabe bearbeitet habe, dachte ich so bei mir: Was unternehme ich eigentlich, um mich bestmöglich vor solchen dunklen Gestalten zu schützen? Wir haben zu Hause bereits vor längerer Zeit reagiert und an allen erreichbaren Fenstern verschließbare Türgriffe angebracht. Dazu vernünftige Türschlösser. Auf dem Hof soll zudem eine Kamera Unbefugte abschrecken.

Klar, man kann sich nie hundertprozentig schützen, aber versucht haben will man es wenigstens. Es gibt ja viele nützliche Präventionstipps, die es lohnt, mal für sich auszuloten. Bevor man erst aus Schaden klug wird.

Auch das musste ich schon persönlich erfahren. Beim Einkaufen hat mir mal jemand in die Handtasche gefasst und meine Geldbörse gestohlen, ohne dass ich das mitbekam. Das Geld, das weg war, klar, ärgerlich ... Schlimmer noch war aber der Stress wegen der verschwundenen Geldkarte und Ausweise.

Seither trage ich nur noch Taschen mit Reißverschluss und diese nah am Körper. Nützt ja alles nichts. In diesem Sinne: Bleiben Sie wachsam!

Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Ausstellung: wischen Blüten, Farben und Formen lädt die Ausstellung „Gartenträume“ von Gabriele Kaminski in der Stadtteilbibliothek Flora-Park zu einem Blick in die Schönheit der Natur ein. Noch bis zum 4. Oktober zeigt die Künstlerin am Olvenstedter Graseweg 37 Fotografien, Zeichnungen und Aquarelle, die in ihrem naturnahen Garten entstanden sind.Kino: „In die Sonne schauen“ heißt ein Film, der aktuell in den Kinos läuft. In Magdeburg wird er im Moritzhof und im Studiokino am Moritzplatz gezeigt. Die Geschichte spielt in einem abgeschiedenen Vierseitenhof in der Altmark. Die Wände atmen seit über einem Jahrhundert das Leben der Menschen, die hier wohnen, ihren Geschmack, ihr Sein in der Zeit ..Lesung: „Inside Tagesschau. Zwischen Nachrichten und Meinungsmache“, ist der Titel einer Buchvorstellung und eines Gespräches mit Alexander Teske in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Die Veranstaltung beginnt heute um 19.30 Uhr.Märkte: Stöbern und kaufen lässt sich heute auf diesen Märkten in Magdeburg: Alter Markt, Wochenmarkt, 9-16 Uhr; Marktplatz Kosmos-Promenade, Wochenmarkt, 9-15 Uhr; Neustädter Platz, Wochenmarkt, 9-15 Uhr; Nicolaiplatz, Wochenmarkt, 9-15 Uhr.