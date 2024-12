Geteiltes Leid ist halbes Leid. Da ist mit Sicherheit etwas Wahres dran. Aber noch viel wichtiger: Geteilte Freude ist doppelte Freude. Passend dazu hatte ich erst ein Erlebnis in der Magdeburger Innenstadt.

Als ich ein paar Tannenzweige für die weihnachtliche Stimmung in den eigenen vier Wänden kaufen wollte, musste ich feststellen, dass nur ein großer Bund (gefühlt eine halbe Tanne) zum Verkauf angeboten wurde. Meine Gedanken, dass ich so viel gar nicht brauche, konnte mir eine andere Frau wohl ansehen. „Wollen wir uns den Bund teilen?“, fragte sie freundlich. Auch sie brauchte nicht viel, wie sich herausstellte. Eine super Idee, die wir schnell in die Tat umsetzen: Halber Bund, halber Preis und doppelte Freude für beide.

Starten Sie gut in die Woche.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Der Wochenstart in Magdeburg:

Weihnachtsmarkt: Auf dem Lessingplatz findet noch bis Sonntag, 8. Dezember, ein Weihnachtsmarkt statt. Heute ab 16 Uhr verkauft Andreas Schoensee dort Reibekuchen für den guten Zweck. Der Erlös geht unter anderem an das E. Weinert Kinderheim Magdeburg. Der Markt ist täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Klima: Weltweite klimatischen Veränderungen wie lang anhaltende Dürreperioden und extreme Hitze führen zu zerstörerischen Stürmen und Überschwemmungen. Diese Folgen des Klimawandels nehmen in einem bislang unbekannten Ausmaß zu und könnten zur neuen Normalität werden. Um die Menschen vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen, sind erhebliche Investitionen erforderlich – sowohl seitens des Staates, der Wirtschaft als auch der Bürger. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Sachsen-Anhalt und die Klima-Union Mitteldeutschland laden ein, diese und andere Fragen gemeinsam zu erörtern und nach Lösungen zu suchen. Als Impulsgeber ist Heinrich Strößenreuther dabei, Gründer des Vereins Klima-Union sowie Initiator des Volksentscheids „Baum – für ein Berliner Klimaanpassungsgesetz“. Die Veranstaltung findet heute um 18.30 Uhr im mach|werk im Breiten Weg 114a statt.

Konzert/Lesung: Am heutigen Montag findet im Forum Gestaltung Magdeburg eine konzertante Lesung statt. Unter dem Titel „Sag, dass Jerusalem ist“ wird die bewegende Wiederbegegnung von Paul Celan und Ilana Shmueli nach ihrer Jugendzeit im osteuropäischen Czernowitz thematisiert. Beginn ist heute um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Leserwahl „Magdeburger des Jahres 2024“: Haben Sie schon abgestimmt? Die Volksstimme sucht mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2024. Noch bis 31. Dezember 2024 können Sie hier für Ihren Favoriten abstimmen. Alle Kandidaten und die Online-Abstimmung finden Sie hier.