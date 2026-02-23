Magdeburg. - der Kalender in meinem Handy ist ein unerlässlicher Begleiter im Alltag. Er erinnert mich an Termine beim Arzt mit diversen Kindern, Bürgerversammlungen in meinen Stadtteilen und Geburtstage von Familie, Freunden und Kollegen.

Blöd ist dann nur, wenn ich die Erinnerungen ignoriere, übersehe oder einfach wieder vergesse. Dann kommt es zum Beispiel zu hektischen Diskussionen mit der Ehefrau: „Nachher ist übrigens Elternversammlung! Gehst Du hin oder ich?“ Meistens ist es dann sie.

Aus Erfahrung speichere ich mir deshalb meist einen einstündigen Erinnerungspuffer ein. So kann ich in vielen Fällen noch reagieren, wenn das Telefon auf die Verabredung mit den frustrierten Anwohnern einer Dauerbaustelle hinweist.

Bei Geburtstagen ist es aber gern auch so, dass ich mir denke: „Ach, das machst Du am Abend, wenn Du die Zeit hast.“ Am Ende werden es aber gern auch mal ein paar Tage, bis ich zufällig in der Monatsübersicht den Geburtstag wiederentdecke.

Am einfachsten wäre ja der Blick am Morgen in den Kalender oder noch besser am Abend zuvor. Dann bleibt einem manch Stress erspart. Leider klappt das nicht immer so gut. Am besten speichere ich mir dafür mal eine Erinnerung im Handy ab!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Baustellen: Autofahrer aufgepasst: Ab heute ist der Weizengrund zwischen Rennebogen und An den Röthen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten der SWM, die bis Mittwoch dauern sollen. Der Verkehr wird über den Scharnhorstring umgeleitet. Außerdem ist ab heute der Anschluss des Loitscher Wegs an die Ebendorfer Chaussee wegen einer neuen MVB-Baustelle dicht und das bis 12. Juni. Die Umleitung führt hier über die Johannes-R.-Becher Straße.

Polizei: Das Polizeirevier in der Hans-Grade-Straße 130 ist heute aufgrund von Wartungsarbeiten nur eingeschränkt zur Aufnahme von Anzeigen geöffnet. Von 13.30 bis 22 Uhr ist dies dort nicht möglich, wie die Polizei Magdeburg hinweist. Alternativ könne man das E-Revier oder die Einrichtung an der Halberstädter Straße 39/ 39a von 10 bis 20 Uhr dafür nutzen.

Konzert: Die zauberhafte Filmmusik aus der Harry-Potter-Reihe ist heute ab 19 Uhr bei stimmungsvollem Kerzenschein in der Johanniskirche zu erleben. Unter dem Motto „The Music of Harry Potter – Live in Concert“ präsentieren Solisten, Chor und Orchester des Cinema Festival Symphonics die Filmmusik unter anderem von John Williams.

Vortrag I: In der Reihe „Wissenschaft im Rathaus“ geht es heute um das Thema „Intelligente Implantate - Interdisziplinäre Forschung von Werkstofftechnik, Medizin und Informatik“. Diese sollen einmal aktiv mit dem menschlichen Körper interagieren und beispielsweise selbstständig auf Entzündungen reagieren können. Prof. Dr. Jessica Bertrand, Leiterin der Experimentellen Orthopädie am Universitätsklinikum, spricht dazu ab 19 Uhr im Alten Rathaus.

Vortrag II: Unter dem Titel „Wie sag ich's meinem Kinde? Wie Familien gut durch die Trennung kommen“ informiert heute der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht zu diesem Thema. Ein erfahrener Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche vermittelt Einblicke in das Seelenleben von Kindern aus Trennungsfamilien und gibt praktische Tipps für den Umgang. Los geht es um 19 Uhr im Paritätischen Bildungswerk, Wiener Straße 2. Die Teilnahme ist kostenfrei.