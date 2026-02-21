Nach Aus für Seniorenheim: Neue Idee für Nutzung | So geht es mit der MVB-Baustelle an der Halberstädter Straße weiter

Magdeburg. - jeden Tag eine gute Tat! Wenn sich mir eine gute Gelegenheit bietet, sammle ich gerne Punkte für mein „Karma-Konto“. Autofahrern in Not Starthilfe geben, beim Anschieben helfen, das benutzte Geschirr der Kollegen aus der Kantine mitnehmen - Kleinigkeiten eben.

Und siehe da: Kürzlich durfte ich endlich einen großen Batzen von meinem Konto abbuchen. Als Pendler schaue ich normalerweise akribisch auf die Abfahrtszeit meines Zuges. Dumm nur, wenn man nach der letzten Fahrt vergessen hat, den Abfahrts- und Ankunftsort zu vertauschen und bemerkt, dass man 10 Minuten weniger für den Weg zum Bahnhof hat als gedacht.

Da lief ich also, chancenlos im Wettlauf gegen vereiste Wege und die gnadenlos tickende Uhr. Und dann erschien sie: meine Samariterin im roten Kleinwagen. Eine unbekannte Frau rief mir plötzlich von der Seite zu, ob ich zum Bahnhof müsse, und dass ich doch reinhüpfen solle.

Eine einminütige Fahrt und zwei weitere Sprintminuten später stolperte ich Dank ihrer Hilfe völlig außer Atem in meinen Zug - kaum 90 Sekunden vor der Abfahrt. Es zeigt sich wieder: Nicht alle Helden tragen Capes!Mit besten Grüßen,Ihr Lukas Eßer

Was das Wochenende bringt

Anglermesse: Nicht eine oder zwei, sondern gleich drei Hallen gefüllt mit allem, was das Wels- und Karpfenfischer-Herz begehrt: Das ist die Carp Expo Elbe-Oder-Spree 2026. Knapp 90 Aussteller sind an diesem Wochenende auf der Magdeburger Messe mit dabei. Außerdem ist für ein informatives Programm gesorgt, u.a. mit Beiträgen wie „Köder als Werkzeug“ oder „Der schnelle Weg zum großen Karpfen“. Die Messe läuft am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr.

Handball: Das nächste Heimspiel wartet heute auf den SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga. Die Spitzenreiter empfangen die Mannschaft aus Minden, die sich aktuell im Tabellenkeller befindet. Eine gute Chance auf weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Wer als Sieger die Halle verlässt, zeigt sich morgen ab 15 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee.

Buchmesse: Auf der MagdeQueer soll queere Literatur als bedeutender Teil der kulturellen Vielfalt sichtbar gemacht werden. Queere und nicht-queere Menschen können zusammenkommen, Unterhaltungen mit Autoren führen und stattfindenden Lesungen beiwohnen. Die Veranstaltung findet heute von 10 bis 18 Uhr im DRK-Bürgerhaus Alt Olvenstedt in der Poststraße 17 statt.

Dinosaurier-Ausstellung: Heute öffnet die Ausstellung „Dinosaurier im Reich der Urzeit“ ihre Pforten für Besucher. Über 100 Skulpturen der Urzeitriesen sind auf dem Gelände ausgestellt und laden zum Erkunden ein. Ein besonderer Hingucker ist der als „Langhals“ bekannte Brontosaurus mit über 30 Metern Länge. Die Ausstellung am Jerichower Platz ist heute und morgen von 11 bis 18 Uhr geöffnet und gastiert bis zum 8. März in Magdeburg.