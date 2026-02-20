manchmal verschickt man vom Urlaubsort eine, manchmal fällt einem zufällig eine alte in die Hand: Ansichtskarten. Oft zeigen sie Sehnsuchtsorte. Die aus der Heimatstadt dagegen tauchen seltener auf. Und wenn doch eine aus Magdeburg zwischen alten Papieren liegt, fällt sofort etwas auf: Sie zeigen ihre ganz eigene Wahrheit.

Die Stadt wirkt ruhig, beinahe geschniegelt ruhig. Keine Autos, keine Staus, keine Menschen, die aussehen, als müssten sie noch schnell eine Straßenbahn erreichen. Stattdessen Fassaden mit Haltung, Plätze mit Überblick und frisches Frühlingsgrün. Ansichtskarten waren schon immer ehrliche Lügner. Sie verschweigen, was rumpelt, bröckelt oder nervt – und tun so, als hätte es nie Umleitungen gegeben.

Und dabei ist Magdeburg da weniger eitel. Es zeigt seine Narben offen, seine Freiflächen zweckmäßig und seine Baustellen dauerhaft. Das ist nicht immer schön, aber wenigstens glaubwürdig. Die alte Ansichtskarte will beeindrucken. Die neue könnte es auch - vielleicht mit brutaler Ehrlichkeit zum Beispiel mit den marodesten Magdeburger Brücken.

Auch das ist in Magdeburg los

Angeln: Die Carp Expo Magdeburg öffnet am 20. und 21.2.2026 ihre Türen. Top-Marken, Vorträge und Neuheiten bietet die Angelmesse rund ums Karpfenangeln. An beiden Tagen geben bekannte Szenegrößen Einblicke in ihre Praxis: von Köderstrategien über Großkarpfen-Taktiken bis hin zu persönlichen Karrierewegen vom Hobby zum Beruf. Vorträge wie „25 Jahre Elbe“, „Big Carp Technics“ oder „Der schnelle Weg zum großen Karpfen“ verbinden Erfahrung mit konkreten Tipps für die Praxis.

Klassik: Das 6. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie verbindet Werke von Haydn, Mozart und Elgar zu einem intensiven Orchesterabend. Beginn ist am 20.2. um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Pop: „Beat it!“ ist eine Show mit Songs von Michael Jackson, die am 20.2. in der Magdeburger Getec-Arena Berliner Chaussee 32 gezeigt wird. Beginn ist um 20 Uhr.