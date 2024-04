So sieht die Lichterwelt für den SCM aus / Padel nun auch in Magdeburg

was verbinden Sie mit dem Start in den demnächst beginnenden Mai?

In der Natur gehört für mich auf jeden Fall der Flieder dazu. Der süßliche Duft der imposanten Blüten ist einer der markanten Gerüche des Frühlings – üblicherweise eigentlich erst rund um den Himmelfahrtstag.

In diesem Jahr dürfen alle, denen es ähnlich geht wie mir, aber schon etwas früher in die Flieder-Wochen starten. Die Natur ist eben 2024 etwas schneller als sonst, was den Fliederfreund natürlich freut – zumal die blühenden Pflanzen den zwischenzeitlichen Kälteeinbruch offenbar gut überstanden.

Ein Blick ins allwissende Internet gibt zudem noch etwas Aufklärung. Flieder gehört zur Familie der Ölbaumgewächse und kommt in rund 30 Arten und mehr als 100 Sorten vor und gilt als wichtige Nahrungsquelle unter anderem für Schmetterlinge. Noch ein Grund also, die Blütenpracht zu lieben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen: schöne Fliederwochen!

Rainer Schweingel

Zum Start in den Mai

Freizeit: Am letzten Apriltag gibt es heute viele Angebote. Ein Ausschnitt: Die Frühjahrsmesse neben der Strombrücke öffnet um 15 Uhr; im Sudenburger Biergarten an der Braunlager Straße gibt es ab 17 Uhr ein Maibaumfest; um 19 Uhr wird das Maifeuer an der Ballenstedter Straße gezündet.

Tanz: Der Kultur- und Heimatverein Pechau lädt am heutigen Dienstag, 30. April, zu einem Tanz in den Mai ein. Beginn ist um 20 Uhr an der Kulturscheune auf dem Gemeindehof, Breite Straße 18. Die Band „Gold Pack“ spielt Livemusik. Der Eintritt ist frei.

Politik: Am 1. Mai ab 10 Uhr gibt es auf dem Altem Markt ein Maifest des DGB. Es spricht Thorsten Gröger, Bezirksleiter, IG Metall Bezirksleitung für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt