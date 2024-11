in fünf Wochen ist Weihnachten. Das ist noch lange hin. Doch sowohl in meinem Freundeskreis als auch auf den Social-Media-Plattformen blinken mir schon geschmückte Tannen entgegen. Oh, du verfrühte Adventszeit! mag ich all jenen entgegenrufen, die sich schon jetzt im heimischen Wohnzimmer in die anheimelnde Lichterglanz-Stimmung versetzen. Möge die Tanne durchhalten und die heilige Nacht nicht in eine verwandeln, in der leise die Nadeln rieseln.

Mein Baum steht natürlich noch nicht. Aber ich gestehe, mich zumindest schon nach Kerzen und neuen Accessoires umgeschaut zu haben. Doch dekoriert wird bei mir erst kurz vor dem ersten Advent. Das einzig Vorweihnachtliche, das bei mir schon sein darf, ist Glühwein. Kalt genug ist es ja, um mich von innen zu wärmen. Umso schöner, dass das weihnachtliche Magdeburg eine so breite Vielfalt bereithält, die meine Glühwein-Laune den ganzen Winter anhalten lässt.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie schon am Schmücken fürs Fest oder haben Sie schon den ersten Wintermarkt besucht? Ich freue mich über Ihre Anregungen.

Herzliche Grüße, Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Show: „One Moment In Time“ lautet der Titel einer Show im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg, die die unsterblichen Hits der legendären Pop-Diva Whitney Houston in einer Live-Performance erlebbar macht. Beginn ist heute um 19.30 Uhr.

Konzert: Ab 19 Uhr machen heute die legendären Hardcore-Punk-Bands Agnostic Front, Murphy's Law und Violent Way Halt auf ihrer „New York Blood Tour“ in der Factory, Sandbreite 2, in Magdeburg.

Wintermärkte: Am Hundertwasserhaus und in der Schweizer Milchkuranstalt sind bereits die ersten Wintermärkte geöffnet. Stoppen sie hier gern bei einem Spaziergang durch die Altstadt und gönnen Sie sich einen wärmenden Glühwein oder Punsch.