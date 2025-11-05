es klingt im ganzen Stau-Wirrwarr in unserer Stadt fast unglaublich, aber es ist wahr: Straßen in Magdeburg werden nicht nur gesperrt, sondern ab und zu auch tatsächlich wieder für den Verkehr freigegeben.

Unter den hunderten E-Mails, die eine Redaktion jeden Tag so erreichen, freue ich mich donnerstags deshalb immer auf eine ganz spezielle elektronische Post von der Stadtverwaltung – und zwar die mit der Baustellenübersicht für die kommenden Tage. In der vergangen Woche gab es gute Nachrichten für Gustav-Adolf-Straße und die Hafenstraße samt Bötticherplatz. Sie wurden wieder komplett freigegeben.

Nun bin ich schon auf morgen gespannt, welche Erleichterungen uns verkündet werden – und welche eben nicht. Da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, verweise ich also schon mal heute auf morgen, nicht ohne zu versprechen: Die brandneuen Infos geben wir dann so schnell es geht gedruckt und online an Sie weiter. Wie heißt es so schön: freie Fahrt für freie Bürger.

Einen staufreien Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt der Mittwoch

Daumen drücken: Die Handballer des SC Magdeburg spielen heute im DHB-Pokal um 18.30 Uhr beim Zweitligisten TV Großwallstadt.

Ohren spitzen: Im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 begegnen sich heute um 17 Uhr zwei Stimmen einer Generation, die zwischen DDR-Erbe und globaler Moderne aufgewachsen ist: Philipp Baumgarten und Annekathrin Kohout sprechen über das Buch „Ostflimmern – Wir Wende-Millenials“. Der Eintritt zur Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung ist frei, Einlass ab 16.30 Uhr.

Fernweh pflegen: Heute von 18 bis 19.30 Uhr lädt die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zu einem Reisevortrag unter dem Titel "Reise nach Nihon – zwischen Tradition und Moderne" in das Einewelthaus Magdeburg, Schellingstraße 3–4, ein.