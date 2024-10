Bibliotheken haben doch etwas Magisches; besonders in der Kindheit. Sie bergen so viele Abenteuer, so viel Spannendes und Neues. In Büchern warten Freunde und Gefährten, Ganoven und Helden. Bibliotheken bewahren Wissen, das „hofft“, nicht in Vergessenheit zu geraten. Und längst haben in ihnen auch moderne Medien ihren Platz gefunden.

In meiner Kindheit und Jugend habe ich unzählige Stunden in der Bibliothek meiner Heimatstadt verbracht; bin mit großen Bücherstapeln heimgegangen. Zugegeben, es gab auch noch kein Internet und nach Antworten suchten wir in Lexika.

Dennoch wird mir am heutigen Tag der Bibliotheken einmal mehr bewusst, wie prägend regelmäßige Bibliotheksbesuche für die Entwicklung eines (kleinen) Menschen doch sein können. Der heutige Aktionstag mahnt daher, diese magischen Orte unbedingt zu bewahren.

Lassen Sie sich doch auch mal wieder von der Magie einer Bibliothek verzaubern. Heute ist ein guter Tag dafür.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Uraufführung: Im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums (Otto-von-Guericke-Straße 68-73) feiert das Stück „Frankenstein KI“ um 20 Uhr Premiere. Die Inszenierung der Freien Kammerspiele Magdeburg stammt aus der Feder von Schauspieler, Regisseur und Autor Jochen Gehle.

Karaoke: Das Brauhaus Brewckau (Schönebecker Straße 16) lädt ab 19.30 Uhr zum Karaoke-Abend. Thema: Lieder übers Wetter.

Lesung: Der Infrastrukturexperte Markus Becker stellt ab 17 Uhr im Oli-Kino (Olvenstedter Straße 25) sein Buch „Die Wahrheit liegt vor der Baggerschaufel“ vor. Darin gibt er Einblicke in die Arbeit verschiedener Akteure und zeigt auf, wie Infrastrukturprojekte gelingen können.

Konzert: Erwachsene Schüler des Georg-Phillipp-Telemann-Konservatoriums musizieren heute ab 19 Uhr in der Musikschule (Breiter Weg 110) unter dem Titel „Konzert 25 plus“. Der Eintritt ist frei. Die Leitung hat Ute Hoppe inne.