Daumendrücken sollte man immer dann, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Die Geste des Aberglaubens dürfte in den nächsten Tagen und Wochen wieder eine Konjunktur erleben. Schließlich müssen auch Tausende Magdeburger Schüler zu ihren Prüfungen ran. Dann wird abgerechnet, was man in den vergangen Jahren gelernt hat und ob man es zum richtigen Zeitpunkt abrufen und anwenden kann.

Trotz allen Lernfleißes gehört dazu das Glück, dass man sich am Tag der Prüfung gut fühlt sowie konzentriert und gleichzeitig locker genug ist, um den gepaukten Stoff aufs Papier oder vor die Prüfungskommission bringen zu können und sich am Ende selber belohnt und einigermaßen zufrieden aus dem Test herausgeht.

Daumendrücken von uns allen kann da helfen und stammt übrigens historisch gesehen von der Vorstellung, man könne durch das Einknicken des Daumens in die eigene Handfläche symbolisch Dämonen festhalten und sie ihrer Wirkung berauben. Daran glauben wird jetzt mal ganz fest: Also bitte sofort kräftig die Daumen drücken für alle Prüflingen der nächsten Zeit und denen, die heute ein wenig Glück für einen erfolgreichen Wochenstart benötigen.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Verkehr: Hier müssen Autofahrer ab heute besonders aufpassen: Ein kurzer Abschnitt der Beimsstraße ist wegen des Baus einer Querungshilfe bis 4. April voll gesperrt. Umleitungen werden über den Westring ausgeschildert. Ebenfalls bis 4. April steht auf der Olvenstedter Chaussee in Höhe der Tankstelle wegen Leitungsarbeiten stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Kultur: Nele Heyse und Matthias Brenner laden heute im Rahmen der Landesliteraturtage ein: „Liebe rechnet sich nicht“, heute, 19 Uhr im Literaturhaus Magdeburg, Thiemstraße 7. An diesem lyrischen Abend werden sowohl Männer als auch Frauen dazu eingeladen, sich mit tiefgehenden Fragen zu ihrem Leben auseinanderzusetzen. Nele Heyse und Matthias Brenner konfrontieren das Publikum mit Gedanken und Gefühlen, die uns allen gemeinsam sind.

Karriere: Die duale Ausbildung steht im Mittelpunkt einer bundesweiten Woche der Ausbildung vom 24. bis 28. März, an der sich die Handwerkskammer Magdeburg unter anderen mit folgenden Angeboten beteiligt: Heute: 9 bis 11 Uhr: Weiterbildungsberaterhotline Wie geht es nach meiner Ausbildung weiter? Welche Weiterbildungen werden angeboten? Telefon-Hotline: 0391/6268173; 13-15 Uhr: Ausbildungsberaterhotline Wie flexibel kann ich meine Ausbildung gestalten? Teilzeit, Verkürzung, Verlängerung. Wieviel verdiene ich in meinem Wunschberuf? Telefon-Hotline: 0391/6268158.