teils gehetzt sieht man dieser Tage Menschen durch die Stadt und ihre Geschäfte eilen - auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken für die Lieben. Dass es in diesen Tagen so viele sind, ist nicht verwunderlich. Laut Statistik kauft die Mehrheit der Verbraucher Weihnachtsgeschenke im Zeitraum vom 1. bis 22. Dezember. In der Tendenz besorgen sich die weiblichen Befragten Weihnachtsgeschenke früher als die männlichen Teilnehmer, wie die Online-Plattform statista in ihrer Umfrage herausgefunden hat.

Rund 3,2 Prozent der befragten Männer gaben gar an, sie würden ihre Einkäufe „auf den letzten Drücker“ am 23. oder 24. Dezember erledigen wollen. Bei den Frauen gaben dies nur 1,4 Prozent der Befragten an.

Ich für meinen Teil nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor, frühzeitig dran zu denken. Und sagen wir mal so: Ich bin auf einem sehr guten Weg und liege noch im Mehrheits-Zeitplan...

Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Ausstellung: Nur noch bis zum 23. Dezember zeigt das Volksbad Buckau die Ausstellung „Mystische Welten der Natur“ mit Fotografien der Künstlerin Susann Bürkner. In ihren Arbeiten fängt Bürkner die tief gehende Verbundenheit zur Natur und die Faszination für das Geheimnisvolle alter Bäume ein. Besonders die Harmonie von Mandalas und die geheimnisvolle Anmutung ihrer Naturaufnahmen stehen im Fokus ihrer Fotografien. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Volksbades bei freiem Eintritt zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Cartoons: Kaum ein Handicap ist vor ihm sicher und dabei ist sein Humor so schwarz wie sein morgendlicher Kaffee. Seit nun schon 25 Jahren zeichnet Phil Hubbe Cartoons über das Leben mit Behinderungen. 40 Original-Zeichnungen sind derzeit im MDR-Landesfunkhaus zu sehen. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung im MDR-Elbfoyer, Stadtparkstraße 8, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Vom 24. Dezember bis zum 1. Januar ist die Schau nicht geöffnet.

Beratung: Der Seniorenbeirat geht in die Pause zum Jahreswechsel. Die letzte Sprechstunde des Jahres findet am heutigen Donnerstag, 19. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Alten Rathaus statt. Die erste Sprechstunde des neuen Jahres gibt es dann am 16. Januar ebenfalls von 10 bis 12 Uhr an gleicher Stelle.

Konzert: Der Schriftsteller Torsten Olle und der Musiker Wolfram Hille bilden zusammen das Duo „Ol´ Hill“. An diesem Donnerstag, 19. Dezember, werden sie zu einem Lesekonzert unter dem Titel „Dieses alberne Grinsen in meinem Gesicht“ im Literaturhaus Magdeburg erwartet. Los geht es um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Thiemstraße 7.