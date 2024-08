ich bin so verzückt von Paris und den Olympischen Sommerspielen. Auch wenn ich nicht live dabei sein kann, so genieße ich doch die Stunden vor dem Fernseher. Bei mir läuft nichts anderes mehr. Selbst Sport treiben? Erst wieder ab 12. August. Gassirunden mit dem Hund? Angepasst an die Wettkämpfe. Wenn gerade Reiten, Golf oder Boxen läuft, geht es an die frische Luft. Und was ich während der Arbeitszeit verpasse, wird in der Mediathek nachträglich geschaut.

Dabei kann ich nicht einmal sagen, ob ich von den Sportlern, ihren Leistungen und den packenden Duellen mehr beeindruckt bin als von der Szenerie. Wie die französische Hauptstadt es schafft, ihre ganzen Sehenswürdigkeiten in die Wettkampf-Kulisse einzubinden, ist einfach formidable. Ich bin schon etwas traurig, dass die Spiele am Sonntag zu Ende gehen. Aber ich sage schon heute: Merci beaucoup, Paris!

Herzliche Grüße, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Musik: Auf der Seebühne im Elbauenpark steht heute die Musik-Show "The Queen Night" zu Ehren von Freddie Mercury auf dem Programm. Besucher können sich ab 20.30 Uhr auf legendäre Hits der Erfolgsband freuen.

Karibische Nächte: Heute und morgen geht es im Sudenburger Biergarten karibisch zu. Die „Los Cuban Boys“ sorgen heute für heiße Rhythmen, morgen sind "Latino Total" am Start. Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

CSD-Aktionswochen: Heute starten sie, bunt und vielfältig sollen sie werden: die Aktionswochen vom 9. bis 25. August mit dem Christopher Street Day (CSD) am 24. August. Heute ist zunächst das Flaggenhissen vor dem Alten Rathaus angesagt. Beginn dieses Empfangs ist um 16 Uhr. Die Ausstellung „Queer Magdeburg - Eine Stadt im Wandel der Zeit“ begibt sich zum Auftakt der Christopher Street Aktionswochen dann heute ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 auf die Spuren der Queerculture in Magdeburg.